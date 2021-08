Een ton voor een kamer (11m2) zonder eigen toilet

Dat het gekte is op de huizenmarkt komt voor niemand meer als een verrassing, maar zo nu en dan lijken verkopers het wel erg bont te maken. Wat dacht je van een kamer van 11 vierkante meter voor honderdduizend euro.



Goed gelezen: 100.000 euro. Het voordeel is wel dat je daarvoor in hartje Amsterdam woont én een eigen wasbak hebt.



Het nadeel is dat je ook wel een en ander mist, wat de meeste huizenkopers wel hebben. Denk aan een eigen toilet, een keuken en een douche. Die zul je moeten delen met je flatgenoten. De kamer wordt dan ook als studentenflat verkocht.



Huisdieren zijn niet toegestaan, kamergenoten trouwens ook niet.

Geen hypotheek bij de bank.



Dat laatste betekent dus ook meteen dat je in je eentje met een flinke zak geld aan moet komen (of papa en mama). Dat geld moet je ook echt hebben liggen, want een hypotheek afsluiten bij de bank zal niet lukken omdat het geen zelfstandige woonruimte is.



Daarvoor moet je namelijk tenminste een eigen voordeur, een eigen keuken en een eigen toilet hebben.



En mocht je nu denken: tonnetje aftikken, maar dan heb ik wel mooi een kamer in Amsterdam zonder verdere vaste lasten, dan heb je buiten de VVE gerekend. Maandelijks betaal je daar 172,17 euro aan.



Dan zijn internet, water en licht wel inbegrepen, plus schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes. Voor het stoken wordt nog zo’n 30 euro extra gevraagd, waarmee het totaalbedrag op 202,17 per maand komt.



Voor dat geld kun je wel zeggen dat je buurman bent van degene die woont in de kamer die ooit bekend stond als 'het duurste huisje van Amsterdam'. Een paar jaar geleden werd een andere kamer in het complex, precies even groot, namelijk voor 150.000 euro in de markt gezet.



Dat bleek trouwens veel te gortig. Niet veel later stond het voor een ton te koop, net als dit appartement. Of er veel animo voor is en voor welke prijs de andere kamers uiteindelijk van de hand zijn gedaan is niet bekend. De makelaar reageerde niet op een verzoek om commentaar.



Duidelijk is wel dat de makelaar zoekt naar het uiterste van wat mensen bereid zijn te betalen. Volgens de gegevens van Funda staat de kamer al vijf maanden in de verkoop. Dat is extreem lang te noemen. In het tweede kwartaal stond een huis gemiddeld slechts 24 dagen te koop, blijkt uit gegevens van makelaarsclub NVM.

Reacties

24-08-2021 10:29:47 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.390

OTindex: 27.559

Een ton voor 'n kamer en je moet nog je eigen tonnetje meebrengen ook. 't Moet toch niet gekker worden.

24-08-2021 10:44:36 Buick

Erelid

WMRindex: 1.901

OTindex: 556

Wnplts: amsterdam

Dat zou toch gewoon verboden moeten worden. Dat je alleen een kamer kan verkopen.





24-08-2021 10:48:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.241

OTindex: 85.980

@Emmo :

Een ton voor 'n kamer en je moet nog je eigen tonnetje meebrengen ook. 't Moet toch niet gekker worden. QuoteEen ton voor 'n kamer en je moet nog je eigen tonnetje meebrengen ook. 't Moet toch niet gekker worden.



Dat is zéker nodig omdat er geen eigen toilet is! Ja, je moet toch íets! Dat is zéker nodig omdat er geen eigen toilet is! Ja, je moet toch íets!

24-08-2021 12:06:53 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.976

OTindex: 37.665

sommige mensen in Amsterdam plassen in de wasbak, stomweg omdat ze geen toilet kunnen betalen

24-08-2021 13:13:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.277

OTindex: 79.052

Tja. Amsterdam hè. Mijnnichtje betaalt meer dan 1000 euro / maand voor een piepklein appartementje. Toegegeven. Ze heeft wel douche en wc. En een balkon. Dus ja. Eigenlijk woont ze riant. En prijst zich gelukkig dat ze überhaupt wat gevonden heeft.

24-08-2021 13:33:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.390

OTindex: 27.559

@allone : Ik heb dan wel een eigendommetje. Maar voor een twee-onder-een-kap met een redelijk tuintje open vaarwater en uitzicht op natuurterrein ben ik toch behoorlijk minder kwijt.

24-08-2021 13:42:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.277

OTindex: 79.052





Jammer dat er niet bij staat waar dit duurste huis staat. En voorlopig is deze kamer nog niet verkocht. Misschien wachten ze op een rijke sjeik?



Laatste edit 24-08-2021 13:45 @Emmo : ik zou ook liever in jouw situatie zijn. Maar smaken verschillen. Gelukkig. Als iedereen zou willen wonen waar jij woont, zou je ook een ton voor een kamer betalen. 😌Jammer dat er niet bij staat waar dit duurste huis staat. En voorlopig is deze kamer nog niet verkocht. Misschien wachten ze op een rijke sjeik?

24-08-2021 13:46:10 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.976

OTindex: 3.168





Ik vind het schandalig zulke idiote prijzen te vragen en de stad kan best de hoogste prijs per m2 vastleggen om zulke dingen te voorkomen.



Ze kunnen bij zo'n prijs zelf nog wel een Het zijn dus de makelaars die de prijzen zo zwaar opdrijven, op tv lieten ze het overkomen alsof het de kopers waren.Ik vind het schandalig zulke idiote prijzen te vragen en de stad kan best de hoogste prijs per m2 vastleggen om zulke dingen te voorkomen.Ze kunnen bij zo'n prijs zelf nog wel een Sanibroyeur aanschaffen.

24-08-2021 13:50:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.976

OTindex: 37.665

@omabep :

die Sanibroyeur neemt ook weer plek in die Sanibroyeur neemt ook weer plek in

24-08-2021 13:57:00 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.976

OTindex: 3.168

@botte bijl : Maar minder dan een heel wc-hokje, of ze nemen een campingtoilet, maar dan moeten ze zelf gaan lopen met het spul.

24-08-2021 14:03:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.241

OTindex: 85.980

@omabep : Inderdaad, een luxe Porta-Potti met een soort kamerscherm er omheen.

24-08-2021 14:19:13 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 6.103

OTindex: 14

Je kunt natuurlijk ook uit het raam hangen. Amsterdam was toch al "poep op de stoep"

24-08-2021 15:07:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.241

OTindex: 85.980





Laatste edit 24-08-2021 15:17 @sleeper : En dan zeggen de voorbijgangers:"kijk, daar hangt de éénoog! "

24-08-2021 15:35:40 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.971

OTindex: 7.427

@allone :

Jammer dat er niet bij staat waar dit duurste huis staat. QuoteJammer dat er niet bij staat waar dit duurste huis staat. Klik op de link in het bronartikel: Korte Geuzenstraat 700 713

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: