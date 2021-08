Man drukt kidneybonen in geslachtsdeel in de hoop dat ze uitschieten tijdens geslachtsgemeenschap

Een man had medische hulp nodig nadat een bizar slaapkamerexperiment vreselijk misging.De 30-jarige man uit Michigan (VS) had zes kidneybonen in zijn geslachtsdeel geduwd met de bedoeling dat ze uit zouden schieten tijdens het bedrijven van de liefde.Maar in plaats daarvan raakten ze vast in zijn plasbuis. Zo meldt Oddely.Het ‘slachtoffer’ vertelt het al eens eerder te hebben gedaan, maar met een stuk minder bonen.Hij probeerde ze er zelf uit te krijgen met een pincet. Uiteindelijk moesten de bonen operatief worden verwijderd.