Vaste zoobezoeker moet chimpansee met rust laten: Dat beest houdt van mij

Een vaste bezoeker van de Zoo Antwerpen is per brief vriendelijk doch dringend verzocht chimpansee Cita met rust te laten. Volgens de dierentuin is dat beter voor het welzijn van de 38-jarige aap, schrijven Belgische media.



De vrouw om wie het gaat, snapt niet wat het probleem is. "Dat beest houdt echt van mij en ik van hem. Waarom zou je dat afnemen?", vraagt Adie Timmermans zich hardop af in een interview met het Nieuwsblad.



Bijna dagelijks komt ze volgens de VRT bij Cita op bezoek. Zodra die haar ziet, begint de aap met z'n armen te zwaaien. "En kusjes te geven, op zijn hoofd krabben", somt Adie op. Volgens haar zijn er nog tientallen mensen die net als haar Cita's aandacht trekken. "Ik doe niets verkeerd."



Het grote probleem is dat de mannetjeschimpansee te veel aandacht heeft voor Adie, zegt Sarah Lafaut van de dierentuin tegen de VRT. Cita riskeert daardoor uitsluiting van zijn soortgenoten. "Anders wordt hij een buitenbeentje in de groep", vult Lafaut aan.



Cita is zo nieuwsgierig omdat hij als huisdier is opgegroeid. Op 8-jarige leeftijd werd hij naar de zoo gebracht; de aap zou onhandelbaar zijn geworden. De jaren daarna leerde hij wel chimpanseegedrag aan, maar hij zijn interesse voor de mens bleef.



Adie mag overigens nog gewoon naar de dierentuin komen en langs het chimpanseeverblijf lopen. "Ze mag even snel kijken, maar daarna kan ze beter doorwandelen", zegt Lafaut. "Uiteraard zijn we blij wanneer onze bezoekers zich zo betrokken voelen met de dieren, maar het dierenwelzijn komt hier op de eerste plaats."

Een beetje zielig, eenzaam vrouwtje lijkt het me.

Als je een aap als relatie wilt, is er kennelijk geen mens die belangstelling voor haar heeft.

Ze zou veel beter een leuke kat of een lieve hond in huis kunnen nemen als ze zoveel behoefte heeft aan aandacht.

Lijkt me ook veel gezelliger, gewoon in haar eigen huis zonder glas ertussen.



En met de hond wandelen is leuker dan elke dag apies kijken, lijkt me.



