Man gebruikt pak macaroni als verdediging tegen overvaller

Het was vorig weekend meerdere malen raak in het Gelderse Wezep. Twee overvallers drongen daar huizen en tuinen binnen. Zij bedreigden een van de bewoners met een mes, die zichzelf verdedigde door een doosje macaroni voor zijn buik te houden. Dat is misschien niet de beste bescherming, maar wat kun en mag je wél doen om jezelf te beschermen tegen overvallers?



Ieder jaar worden er zo'n vierhonderd mensen overvallen in hun woning. Er bestaan grote verschillen tussen jezelf verdedigen thuis en op straat. Martijn Bos is zelfverdedigingsinstructeur en traint mensen voornamelijk op huisvredebreuk.



"Op straat kun je er mensen bij betrekken en kun je makkelijker wegkomen. Dat is heel anders als iemand je huis binnendringt. Het voordeel is wel dat jij je huis beter kent dan degene die binnenkomt. Bovendien zijn er veel spullen in je omgeving die je kunt gebruiken als wapen", vertelt hij aan EditieNL.



Een pak macaroni zal misschien niet zoveel bescherming bieden. "Andere voorwerpen als een stoel, tas of koekenpan zijn fantastische wapens." Toch roept Bos op geweld te vermijden en het huis te verlaten als dat mogelijk is. "Je bent veilig, en kunt buiten de politie bellen waardoor de overvaller minder tijd heeft."



Mocht je jezelf toch moeten verdedigen, kies dan nooit voor een steekwapen. Een keukenmes kan juridisch gezien voor veel gedoe zorgen, volgens Bos. En het kan er vooral voor zorgen dat de overvaller eerder overgaat tot geweld. "Je kunt beter een tas gebruiken. Als je die voor het gezicht van de inbreker houdt, dan kun je de inbreker makkelijk in zijn kruis schoppen. Dat is een hele simpele tactiek."



Een andere praktische tip: heel hard schreeuwen. "Veel herrie maken en brand roepen. Mensen reageren vaak eerder als je brand roept, dan wanneer je help roept", benadrukt Bos.



Maar hoe ver mag je gaan? Je moet in ieder geval met zo weinig mogelijk geweld de situatie beëindigen. "Als een vrouw verkracht is, er valt een mes op de grond en ze gebruikt dat om zichzelf te weren, dan is dat een noodsituatie. Maar als je naar de keuken rent om een mes te pakken, dan zegt de rechter: je had ook weg kunnen rennen. Want als iemand er serieus letsel aan overhoudt, dan kom je in de problemen."

