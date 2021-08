Stichting AAP haalt recordaantal van 124 knaagdieren uit één woonkamer

Stichting AAP heeft donderdag 124 degoes weggehaald uit een woning in Het Gooi en naar het opvangcentrum in Almere gebracht. Volgens AAP is het een record dat er zoveel dieren in een keer worden opgevangen.Een degoe is een exotisch knaagdier en geeft veel gedoe. Het is volgens de stichting niet geschikt om door iedereen als huisdier te worden gehouden. AAP werd ingeschakeld na een melding van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. De dieren zaten in een grote kooi en zeven glazen aquarium- en terrariumbakken. Volgens AAP moeten de dieren kunnen klimmen, klauteren, springen en zichzelf kunnen verstoppen. Dat lukt niet in de glazen bakken.Naar verluidt begonnen de eigenaren met een koppel, wat in de loop der jaren is uitgegroeid naar 124 dieren. Volgens Frank Vugts van stichting AAP was er voor die grote groep dieren te weinig ventilatie in de bakken. Ook zorgden de dieren voor stankoverlast. "Zoveel dieren bij elkaar, dat gaat gewoon niet goed. Sommige dieren hebben wondjes, ontstekingen of missen hun staart, maar dat kon erger."Ook kregen de dieren het verkeerde voer, met alle problemen van dien. "Degoes komen uit het ruige Chileense landschap en het is al snel te veel, te vet en te zoet", legt Vugts uit. "Dat zorgt voor darmstoornissen, gebitsproblemen en diabetes, waar ze blind van kunnen worden. Bij het meenemen hoorden we al alarmroepen, afkomstig van dieren die niet meer zien wat er gebeurt. Dat ze weg zijn is een grote opluchting voor de eigenaren, maar is vooral goed voor de dieren zelf. Nu kunnen we ze eindelijk de ruimte en zorg bieden die ze nodig hebben."Elders in Europa ondergebrachtDe eigenaren wilden een aantal dieren houden om verder te kunnen met hun hobby, maar AAP stak daar een stokje voor. Het is tegen het opvangbeleid van AAP. Bovendien wil de stichting dat er een einde komt aan het verhandelen van deze exotische dieren. Nadat de degoes in quarantaine hebben gezeten, worden ze deels ondergebracht bij opvangpartners elders in Europa.