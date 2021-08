Dronken vrouw in taxi New York blijkt dood

NEW YORK - Een taxichauffeur in New York kreeg dinsdagochtend de schrik van zijn leven: een vrouwelijke passagier die bij hem in de taxi werd gezet me

Reacties

22-08-2021 18:24:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.348

OTindex: 27.553

Quote:

Daar bleek dat de vrouw sinds 05.49 uur was overleden. Dat lijkt me een aardig nauwkeurige schatting. Op de minuut nauwkeurig. Dat lijkt me een aardig nauwkeurige schatting. Op de minuut nauwkeurig.

22-08-2021 19:01:32 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.953

OTindex: 37.650

Quote:

De taxichauffeur bracht de vrouw en haar vriend naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de vrouw sinds 05.49 uur was overleden.

in het artikel staat dan weer niet hoe laat ze in de taxi werd gezet in het artikel staat dan weer niet hoe laat ze in de taxi werd gezet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: