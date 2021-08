Zwangere non-binaire transpersoon wil geen moeder genoemd worden

Een echtpaar dat binnenkort een eerste kind verwacht, gaat via de rechter afdwingen dat in de geboorteakte straks geen moeder wordt geregistreerd. In plaats daarvan wil de zwangere Ryan Ramharak worden geregistreerd als 'ouder'.



In geboorteaktes wordt nu degene die het kind heeft gedragen automatisch aangeduid als de moeder. De 29-jarige non-binaire transpersoon Ramharak vindt dat niet passen. "Ik voel me niet de moeder, ook niet de vader, maar de ouder."



Voor Ramharak, die geen 'hij' of 'zij' maar 'die' wil worden genoemd, is die terminologie belangrijk. "Het gaat er ook om hoe je door de buitenwereld wordt aangesproken. Bijvoorbeeld als je naar het buitenland reist of je kind gaat aanmelden op school. Dan is het fijn om papieren te hebben die reflecteren dat je de ouder bent."



Transpersonen voelen zich niet thuis in het geslacht dat bij de geboorte is vastgesteld. Wie zich man noch vrouw voelt, is non-binair. Het is een parapluterm voor verschillende genderidentiteiten. Ongeveer 4 procent van de Nederlanders identificeert zich niet eenduidig met het mannelijk of vrouwelijk geslacht, blijkt uit onderzoek.



Veel non-binaire mensen worden graag aangesproken met genderneutrale verwijswoorden, zoals 'hen', 'hun en 'die'.



Vanwege de afgeronde transitie is Ramharak een paar jaar geleden van naam veranderd. "Ik merkte toen hoe belangrijk zo'n certificaat is. Als dat bij ons al aan het begin verkeerd wordt neergezet, dan is dat eigenlijk heel scheef."



Ramharak en David Paul Ramharak-Peters (31) informeerden hun omgeving gisteren over hun zwangerschap. Ze hebben ook al bedacht hoe hun kindje hen straks moet noemen. "Ryan wordt baba en David wordt papa."



Hun juridische procedure beginnen ze waarschijnlijk pas na de bevalling, als Ramharak-Peters aangifte doet bij de gemeente. "Dan zullen we bezwaar gaan maken." Uiteindelijk hopen ze te bereiken dat alle aanstaande ouders in de toekomst zelf kunnen kiezen of ze zich laten registreren als vader, moeder of ouder.



"In het Verenigd Koninkrijk wees een rechter onlangs een verzoek van een transman af om zich als vader te registreren, omdat moeder een neutrale term zou zijn. Daar ben ik het dus totaal niet mee eens", zegt Ramharak.



Vader Ramharak-Peters wil zich voor de geboorteakte ook als vader laten registreren.



Voor Ryan Ramharak is dit trouwens niet de enige procedure. Er loopt op dit moment ook een rechtszaak om een X op het paspoort te krijgen. "Hopelijk helpt die X ook om me straks als ouder in plaats van moeder te laten registreren."



Om die X in het paspoort te krijgen, moet Ramharak naar de rechter en een verklaring van een deskundige hebben. "Dat zou veel makkelijker moeten worden. Daarom willen we ook afdwingen dat andere non-binaire personen dat gewoon bij de gemeente kunnen regelen, zonder een deskundigenverklaring."

Reacties

22-08-2021 09:16:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.344

OTindex: 27.552

Hier wordt, als zij er in slaagt, de Nederlandse taal herschreven. Een moeder is degene die het kind draagt, en het genetisch materiaal heeft bijgedragen. Dat zij een baard heeft en onnatuurlijke gevoelens heeft doet daar niets aan af.

Blijkbaar heeft zij toch een zodanig sterk moederinstinct dat het voldragen van een baby voor haar gewenst is.



Vrouwen met baarden stonden vroeger op de kermis.

22-08-2021 09:22:05 Buick

Erelid

WMRindex: 1.871

OTindex: 554

Wnplts: amsterdam

Ik vind het allemaal mooi hoor, maar het wordt wel allemaal heel ingewikkeld.

Neem nou onze honden. Dat zijn reu'en en teven.

Maar wij noemen ze dan hond, wat dat is gender neutraal.

Dan vraagt er 1 of onze hond hun hond kan dekken. Nee, zeggen we dan, want de onze is hond.

Dat zijn dan alleen de honden.

Hoe denken die mensen hoe hun kinderen er op zullen reageren. Want de meeste kinderen in hun klas zullen een papa en mama hebben. Wel of niet bij elkaar.

Maar hun kinderen hebben dan iets wat de andere kinderen niet begrijpen.

Dan sta je als kind gelijk op achterstand.

22-08-2021 09:44:46 Minala

Senior lid

WMRindex: 217

OTindex: 63





Het is niet moeilijk. En als het onzijdige mens geen moeder genoemd wilt worden, had het de baarmoeder moeten laten verwijderen en de boel dichtnaaien. Als je dan ergens zo stellig voor staat, moet het niet zo hypocriet doen. @Buick : daar hebben wij ook een verzamelnaam hoor. ;-) Dat noem je mensen en dat verdeel je onder in mannelijk en vrouwelijk geslacht.Het is niet moeilijk. En als het onzijdige mens geen moeder genoemd wilt worden, had het de baarmoeder moeten laten verwijderen en de boel dichtnaaien. Als je dan ergens zo stellig voor staat, moet het niet zo hypocriet doen.

22-08-2021 09:48:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.344

OTindex: 27.552

@Minala :

Dat noem je mensen en dat verdeel je onder in mannelijk en vrouwelijk geslacht. QuoteDat noem je mensen en dat verdeel je onder in mannelijk en vrouwelijk geslacht.

Onlangs las ik ergens dat er tegenwoordig maar liefst 27 verschillende geslachten zijn (genders in het Engels). Helaas stond er niet bij welke, want dat ben ik nog niet gewaar geworden. Zo ouderwets...Onlangs las ik ergens dat er tegenwoordig maar liefst 27 verschillende geslachten zijn (genders in het Engels). Helaas stond er niet bij welke, want dat ben ik nog niet gewaar geworden.

22-08-2021 10:00:21 Buick

Erelid

WMRindex: 1.871

OTindex: 554

Wnplts: amsterdam

@Minala , baarmoeder is iets van heel vroeger. Daar zal nu vast een andere naam voor zijn.

22-08-2021 10:08:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.221

OTindex: 85.950





Ik hoop dat al die gekkigheid weer overwaait en dat we weer gewoon Nederlands kunnen gaan praten zonder dat iedereen zich gelijk op de al dan niet aanwezige pik getrapt voelt. @Buick : Volgens het verhaal hier loopt er dus een baardmoeder rond.Ik hoop dat al die gekkigheid weer overwaait en dat we weer gewoon Nederlands kunnen gaan praten zonder dat iedereen zich gelijk op de al dan niet aanwezige pik getrapt voelt.

22-08-2021 10:42:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.344

OTindex: 27.552

@Buick :

, baarmoeder is iets van heel vroeger. Daar zal nu vast een andere naam voor zijn. Quote @Minala , baarmoeder is iets van heel vroeger. Daar zal nu vast een andere naam voor zijn. Natuurlijk: baarouder

22-08-2021 11:02:22 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.938

OTindex: 37.646

al dat nieuwerwetse gedoe over geslachten en zo, en ze zijn nog helemaal niet geslacht

22-08-2021 11:50:48 Mikepower

Erelid



WMRindex: 2.306

OTindex: 75

Ach ja, geboorteaktes...

22-08-2021 11:57:59 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.965

OTindex: 3.569

Een moeder is degene die de eicel levert, de vader levert het sperma. Al die flauwekul.

