Winkel blundert door gebruik van pikante emoji in plaats van hoestemoji

Een foto van een bordje aan de ingang van een winkel is viraal gegaan vanwege een gênante blunder. De winkel in kwestie wilde met emoji’s aanduiden dat een mondmasker verplicht was voor wie niesde of hoestte, maar voor dat laatste gebruikte het een verkeerde, pikante emoji.Het was de Amerikaanse Kristie die het hilarische bordje opmerkte en er een foto van deelde op Twitter. Daar ging het beeld meteen viraal. Op het bordje staat dat wie moet niezen of hoesten, vriendelijk verzocht wordt om een mondmasker te dragen. Om het extra begrijpelijk te maken, besloot de winkel in kwestie om er emoji’s bij te plaatsen. Maar bij de hoestemoji ging het kennelijk fout.Wat een hoestende vrouw moet voorstellen, ziet er in werkelijkheid uit als iets wat eerder in de slaapkamer gebeurt. Foto Op Twitter leidde het bordje dan ook tot grote hilariteit. «Een masker dragen is zeker een goede manier om de actie uitgebeeld door die emoji te verhinderen», zegt iemand in bedekte termen. Iemand anders geeft toe dat hij zo wel vaker wil hoesten, terwijl anderen denken dat de winkeleigenaar de fout bewust maakte om anderen aan het lachen te brengen. Als dat laatste waar is, is de missie alvast geslaagd.