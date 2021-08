Jankende kater redt baasje (83) uit ravijn

De Britse kater Piran heeft waarschijnlijk het leven van zijn vermiste, bejaarde baasje gered. Zijn aanhoudende gejank vlakbij een ravijn trok de aandacht van een buurtbewoner, die vervolgens het zoekteam naar de juiste plek kon leiden.De 83-jarige vrouw uit het Britse Bodwin, Cornwall, was al enige tijd vermist en werd met man en macht gezocht. Een buur die zich bij het zoekteam had geschaard, kwam op het juiste spoor toen ze een kat luidkeels hoorde miauwen bij een maïsveld in de buurt van de woning van de vrouw. Het bleek om Piran te gaan, de viervoeter van de vermiste bejaarde.De buur verwittige de rest van het zoekteam, en dat ontdekte dat de vrouw in een ravijn aan een hoek van maïsveld was gegleden. Ze bevond zich op zo’n 20 meter diepte in het «zeer steile en ontzettend moeilijk begaanbare» ravijn, aldus de lokale politie op Facebook. Het slachtoffer kon uiteindelijk toch naar boven gehaald worden op een brancard, waarna ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis werd overgevlogen. De toestand van de vrouw is stabiel.Intussen wordt kater Piran geprezen als de held van de dag. «Als de kat niet aan dat veld had staan wachten, had het misschien nog uren geduurd voor ik of iemand anders daar was gaan kijken», aldus de buur aan Sky News.