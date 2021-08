De herenfiets verdwijnt: Wat is er mis met een lage instap?

De herenfiets met een hoge stang wordt met uitsterven bedreigd. In het straatbeeld zijn steeds meer damesfietsen te zien en ook elektrische fietsen zijn vaak fietsen met een lage instap.



'Als je wat ouder wordt en zoals ik twee nieuwe knieƫn hebt, dan kun je niet meer je been over je zadel zwaaien', vertelt een man in Zuidhorn. 'Ik heb nu een lage instap en dat is top.'



Een andere man komt de winkel uitlopen en stapt ook op zijn damesfiets. 'Ja, wat is daar mis mee?', antwoordt hij. Niets uiteraard. 'Dat dacht ik ook. Dit is veel praktischer en heeft ook een hogere inruilwaarde omdat er meer vraag naar is.'



In Vlagtwedde verkoopt Ben Borgers fietsen. Hij merkt ook dat de markt veranderd is. 'Er is meer vraag naar damesfietsen', zegt hij. In zijn zaak is dat goed te zien. Er staan flink meer damesfietsen dan herenfietsen in zijn zaak. 'Ook in de verhuur is de verdeling bij ons 80/20.'



Borgers is zelf overigens de laatste der Mohikanen. Want wat voor fiets rijdt hij zelf? 'Een herenfiets, haha. Ik ben nog te jong voor een lage instap.'

Reacties

21-08-2021 10:06:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.253

OTindex: 79.038

Waarom zou je met stang rijden als zonder ook kan?

21-08-2021 10:15:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.209

OTindex: 85.940



Zéker in gevallen waarbij je onverwacht snel van je fiets moet. @allone : Ik begrijp ook niet waarom mannen zo'n acrobatenkunstje moeten uithalen bij op- en afstappen.Zéker in gevallen waarbij je onverwacht snel van je fiets moet.

21-08-2021 11:12:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.253

OTindex: 79.038





Ik weet niet of t de fiets steviger maakt? Maar zonder werkt blijkbaar net zo goed @Mamsie : au...Ik weet niet of t de fiets steviger maakt? Maar zonder werkt blijkbaar net zo goed

21-08-2021 11:22:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.334

OTindex: 27.552

@allone : Van oorsprong was het inderdaad om een fiets degelijker en stijver te maken. Met nieuwe legeringen en materialen samen met een meer zorgvuldige constructie (CAD, sterkteberekeningen) is een fiets met lage instap een stuk degelijker dan voorheen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: