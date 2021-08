Restaurantgasten in Utrecht eten gewoon door tijdens brand

UTRECHT - In winkelcentrum Lunetten in Utrecht is dinsdag aan het begin van de avond brand ontstaan op het dak van restaurant Tayba.



Uit de afzuiginstallatie op het dak kwam rook. Medewerkers van het restaurant probeerden de brand snel te blussen. Even later kwam de brandweer om de klus af te maken.



Over de oorzaak van de brand en de schade is nog niets bekend. Niemand raakte gewond.



Opvallend was dat de gasten van het restaurant gewoon binnen konden blijven zitten en dooraten tijdens de bluswerkzaamheden.

Reacties

21-08-2021 09:08:11 Emmo

Stamgast



Dat ze gewoon door bleven eten is natuurlijk aan de eigenaar van het restaurant. Als die zijn tent leeg wil hebben vanwege die brand, dan zullen de gasten inderdaad wel vertrekken. Maar als de eigenaar aangeeft dat het voldoende veilig is, dan zullen de gasten daar normaal gesproken vanuit gaan.

21-08-2021 10:05:17 allone

Oudgediende



Misschien hebben de gasten er niet veel van gemerkt @Emmo : ook de brandweer heeft blijkbaar niemand weggestuurd, dus erg gevaarlijk zal t niet geweest zijn.Misschien hebben de gasten er niet veel van gemerkt

21-08-2021 10:52:23 Mamsie

Oudgediende



@allone : Dat denk ik ook. Er werd dus niets en niemand geflambeerd.

21-08-2021 12:44:36 sleeper

Oudgediende



Die ramptoeristen komen tegenwoordig ook steeds vroeger opdagen.

