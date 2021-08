Vrachtwagen trekt kabel boven winkelstraat in Woerden los en neemt stuk gevel mee

WOERDEN - Een vrachtwagen is vanmiddag verstrikt geraakt in een kabel in het centrum van Woerden en heeft uiteindelijk een heel stuk gevel losgetrokken. De stenen kwamen midden in de winkelstraat naar beneden, maar wonder boven wonder raakte niemand gewond.De vrachtwagen was in de straat om de putten van de goot leeg te zuigen. Bij het achteruit rijden, zou de kraan zijn blijven hangen achter een van de kabels die boven de straat is gespannen om verlichting aan op te hangen. De kabel werd daardoor losgetrokken van de twee gevels waar die aan vastzit. Door de kracht waarmee dat ging, kwam ook een deel van de gevel naar beneden.In de normaal gesproken drukke winkelstraat was het op het moment van het ongeluk rustig, waardoor niemand gewond raakte. Hoe groot de schade aan de gevel precies is, is nog onduidelijk.