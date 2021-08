Utrechters ketenen hond vast in tuin tijdens vakantie

UTRECHT - De Utrechtse politie heeft in een achtertuin een verwaarloosde hond gevonden. Volgens buurtbewoners zijn de eigenaars al twee weken op vakantie.



Het dier was in de tuin vastgeketend, schrijft een wijkagent op Instagram. "De hele tuin lag vol met uitwerpselen. De hond had geen eten en drinken. Daarom hebben wij de hond in beslag genomen", schrijft de agent.



De hond is naar een opvangcentrum gegaan. "Waar hij wel de juiste aandacht en liefde krijgt", aldus de politie.



Het is niet bekend of de baasjes al zijn opgespoord.

20-08-2021 18:13:16 Linden

Hier moet ook een forse boete of ander soort straf opstaan. Gekkenwerk dit!

20-08-2021 18:19:10 botte bijl

@Linden :

helemaal mee eens. dit kan je een trouw huisdier niet aandoen helemaal mee eens. dit kan je een trouw huisdier niet aandoen

20-08-2021 20:55:57 Mamsie

En nu mis ik de gepeperde maar volkomen terechte gramschapsuiting van onze Bert....

