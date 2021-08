Vrouw laat lichaam overleden man in mortuarium en besteedt donaties aan huishoudelijke goederen

Een 49-jarige vrouw is door de familie van haar overleden man aangeklaagd voor diefstal omdat ze de donaties die ze kreeg om de crematiekosten te dekken uitgaf aan huishoudelijke goederen.



Het lichaam van haar man was nog steeds in het mortuarium, ondanks de Amerikaanse Patricia Clark rond de tweeduizend dollar had opgehaald bij 28 mensen om hem te cremeren, meldt What’s New 2Day.



De man was gehandicapt en liet drie kinderen achter, volgens Clark’s GoFundMe-pagina.



“Alsjeblieft, als er iemand is die een donatie kan doen om te helpen met onkosten, zou ik het zeer op prijs stellen”, schreef Clark.



“Zijn kinderen zouden het ook waarderen. “Ons enige inkomen was zijn invaliditeitsuitkering”, vervolgde ze. “We hebben geen geld gespaard en hij had geen levensverzekering.”



Het onderzoek begon meer dan twee jaar geleden, meldt de politie van New Jersey.

Reacties

20-08-2021 16:10:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.248

OTindex: 79.035

Het onderzoek begon 2 jaar geleden? En duurt nog 20 jaar?

20-08-2021 17:38:26 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.926

OTindex: 37.640

@allone :

als het kan wel. dan zijn de kinderen groot en -hopelijk- zelfstandig

Quote:

“Zijn kinderen zouden het ook waarderen. “Ons enige inkomen was zijn invaliditeitsuitkering”, vervolgde ze. “We hebben geen geld gespaard en hij had geen levensverzekering.”

de tekst "zwabbert" een beetje, maar duidelijk is dat die man dood is en er niks van merkt, en die vrouw er nu alleen voor staat met de zorg voor die kinderen, terwijl het inkomen weg is gevallen door de dood van haar man....

waar zou je dan zelf voor kiezen als er geld binnen komt. de begrafenis van die man die heeft nagelaten iets voor de kinderen te regelen of het geld besteden aan de opvoeding van die kinderen als het kan wel. dan zijn de kinderen groot en -hopelijk- zelfstandigde tekst "zwabbert" een beetje, maar duidelijk is dat die man dood is en er niks van merkt, en die vrouw er nu alleen voor staat met de zorg voor die kinderen, terwijl het inkomen weg is gevallen door de dood van haar man....waar zou je dan zelf voor kiezen als er geld binnen komt. de begrafenis van die man die heeft nagelaten iets voor de kinderen te regelen of het geld besteden aan de opvoeding van die kinderen

20-08-2021 17:47:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.315

OTindex: 27.551



Wees dan eerlijk en zeg "ik mot me kinders te vreten geven". @botte bijl : In dit geval gaat het om het inzamelen van ged voor de begrafenis ne dan vervolgens ergens anders aan besteden.Wees dan eerlijk en zeg "ik mot me kinders te vreten geven".

20-08-2021 17:49:30 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.926

OTindex: 37.640

@Sjaak : @Emmo :

allebei helemaal gelijk. niet netjes, maar als ik die moeder was, dan had ik het ook gedaan, en direct bedelen voor de kinderen, dat is een grote, pijnlijke stap allebei helemaal gelijk. niet netjes, maar als ik die moeder was, dan had ik het ook gedaan, en direct bedelen voor de kinderen, dat is een grote, pijnlijke stap

20-08-2021 18:15:24 Linden

Weten jullie veel.. misschien schafte ze wel een hele degelijke oven aan om manlief zelf te gaan cremeren.. twee vliegen in 1 klap.



20-08-2021 18:20:41 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.926

OTindex: 37.640

@Linden :

raar idee dat die kinderen dan tot hun volwassenheid de cupcakes of wat kinderen tegenwoordig eten uit diezelfde oven krijgen raar idee dat die kinderen dan tot hun volwassenheid de cupcakes of wat kinderen tegenwoordig eten uit diezelfde oven krijgen

