Een grote python komt uit het winkelschap gekropen in Sydney

Niets vermoedend bracht Helaina Alati een bezoekje aan een supermarkt in Sydney. Ze wilde wat kruiden pakken toen er plots een python sissend zijn hoofd uit het winkelschap stak. Gelukkig wist de Australische wat haar te doen stond.Tijdens het boodschappen doen maandag staarde de 3 meter lange slang haar ineens aan. De Woolworths-supermarkt ligt aan de rand van de stad bij een natuurgebied. Maar het is bepaald niet normaal om een slang tegen te komen in het kruidenschap van de super.Voor zowel de slang als de vrouw was het een gelukkig toeval dat Alati in het dagelijks leven wilde dieren redt. Ze was dus bekend met het vangen van slangen. "Ik draaide mijn hoofd om en hij bevond zich zo'n 20 centimeter van mij gezicht. Hij keek me recht aan," vertelt ze aan de BBC.Ze keek nog een keer en bleef kalm. Er was niemand anders in de buurt. De dappere vrouw zag meteen dat het om een diamantpython ging, een niet-giftige soort."Hij keek me de hele tijd aan, bijna alsof hij vroeg: kun je me mee naar buiten nemen alsjeblieft?" vertelt ze verder. Alati haalde van huis een slangentas op, stapte op de staart van de slang en hij kroop zo de tas in. Daarna heeft ze hem vrijgelaten in een natuurgebied.Alati denkt dat de slang al de hele nacht in de winkel was. Mogelijk zat hij achter het plafond. Daar bouwen de dieren graag een nest. "Het dier zat waarschijnlijk al uren in het winkelschap, terwijl er tientallen mensen passeerden, die kruiden pakten," zegt ze.