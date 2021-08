Canadese soldate gaf collega's spacecake tijdens schietoefening

Een Canadese soldate heeft collega's tijdens een schietoefening spacecake gegeven, waardoor levensgevaarlijke situaties ontstonden. Een militaire rechter beschuldigt de soldate van "het toedienen van schadelijke stoffen en schandelijk gedrag", haar commandant noemt de actie "schokkend en onaanvaardbaar".



De soldate, Sandra Cogswell, werkt al sinds 2011 voor het Canadese ministerie van Defensie en zou de spacecake tijdens een training in 2018 aan collega's hebben gegeven, schrijft de Britse krant The Guardian.



In een videoverklaring vertelt Cogswell dat ze op een militaire basis in Gagetown in de Canadese provincie New Brunswick cupcakes van chocolade voor haar collega's bakte, maar ze ontkent dat daar marihuana in verwerkt zat.



Vijf collega's testten tijdens de schietoefening echter positief op THC, de werkzame stof in cannabis. De stof werd ook gevonden op de verpakking van de cupcakes.



Dat leverde levensgevaarlijke situaties op, bleek tijdens de hoorzitting. Zo stelde één militair de timer van een explosief verkeerd af, een ander had zijn wapen verkeerd geladen. Een soldaat verongelukte bijna terwijl hij een militaire vrachtwagen bestuurde en anderen konden hun lach niet onder controle krijgen.



Het is voor het eerst dat een soldaat in Canada veroordeeld wordt voor het toedienen van cannabis aan collega's zonder hun toestemming. Op het moment van het incident was cannabis nog niet gelegaliseerd in Canada, dat gebeurde enkele maanden later in oktober 2018. Cogswell riskeert maximaal vijf jaar gevangenisstraf, de rechter doet op 16 november uitspraak in de zaak.

Reacties

20-08-2021 12:29:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.303

OTindex: 27.551

Dat is wel buitengewoon ondoordacht. Geestverruimende middelen horen niet thuis in een omgeving waarin met potentieel gevaarlijk materiaal wordt omgegaan.

Of een stof gelegaliseerd is maakt niet uit voor het effect. Je gaat automobilisten ook niet dronken voeren voordat ze gaan rijden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: