Vrouw bouwt tempel voor overleden echtgenoot en aanbidt zijn marmeren beeld

Een vrouw die enkele jaren geleden haar man verloor bij een tragisch auto-ongeluk, heeft ter ere van hem een kleine tempel gebouwd en aanbidt vaak zijn marmeren beeld.De in India wonende Padmavathi heeft veel aandacht gekregen in haar thuisland en nu ook wereldwijd nadat bekend werd dat ze een kleine tempel had gebouwd ter ere van haar overleden man, compleet met een wit marmeren beeld in zijn gelijkenis.De vrouw beweert dat haar overleden man Gurukula kort na zijn dood in 2007 in haar dromen verscheen en haar vroeg om een tempel voor hem te bouwen.Vanaf dat moment aanbidt ze hem, schrijft Oddity Central.In het weekend en ’s nachts bij volle maan doet Padmavathi speciale gebeden en deelt ze voedsel uit aan de lokale bevolking.