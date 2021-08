20-08-2021 09:41:40

Twee Taliban in een gele botsauto hebben ook hun machinegeweer meegenomen in de botsauto. Maar bij het trampoline springen kun je je machinegeweer beter even afdoen. Wel een leuke boel daar, in Afghanistan. Ik denk dat ik daar volgend jaar ook maar even even langs ga voor een herderlijk bezoekje. Op doorreis van Iran naar Noord-Korea ga ik ook even langs in Afghanistan.