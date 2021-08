Man die verlangt naar jongetje laat echtgenote 8 abortussen plegen

Een vrouw die steeds zwanger raakte van een meisje moest 8 abortussen ondergaan omdat haar man een jongetje wilde.



De 40-jarige vrouw wonend in het Indiase Mumbai heeft hormonale injecties gehad om ervoor te zorgen dat ze een jongen verwekte.



De situatie van de vrouw kwam aan het licht nadat ze de politie benaderde en een klacht indiende.



Eerder beviel de vrouw van een babymeisje en toen ze opnieuw zwanger werd, bracht haar echtgenoot haar naar een arts om abortus te plegen.



Daarna moest de vrouw nog 7 keer haar ongeboren kinderen aborteren omdat het allen meisjes waren.



De verdachte bracht zijn vrouw naar Thailand waar ze een behandeling moest ondergaan door het geslacht van het embryo vóór de conceptie te onderzoeken.



Meer dan 1.500 injecties werden toegediend aan de vrouw gedurende deze tijd. Dat meldt Times Now News.



Zulke testen en behandelingen zijn verboden in India en werden uitgevoerd zonder toestemming van de vrouw.

Reacties

19-08-2021 18:05:16 Emmo

En wat voor @#$%^& "arts" heeft zich hiervoor geleend???

19-08-2021 18:29:23 Mamsie

Quote:

behandeling moest ondergaan door het geslacht van het embryo vóór de conceptie te onderzoeken.



Nou, dáár kan ik me echt helemaal niets bij voorstellen.

Dat is net zoiets als de soep proeven als de pan nog leeg in de kast staat. Nou, dáár kan ik me echt helemaal niets bij voorstellen.Dat is net zoiets als de soep proeven als de pan nog leeg in de kast staat.

