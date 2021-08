Echtgenoot laat vrouw aanhouden die zwangerschap vervalst en baby koopt

Een man heeft zijn vrouw overhandigd aan de politie omdat ze 9 maanden lang had gelogen dat ze zwanger was en een baby had gekocht.



De 31-jarige man wonend in Kenia vertelde dat hij in het begin erg enthousiast was over haar zwangerschap, maar ontdekte kort daarna dat de vrouw helemaal niet in verwachting was.



Hij koos er echter voor om te zien hoe de zaak zich zou ontwikkelen en gaf de vrouw zelfs geld voor controle.



Het koppel was 5 jaar getrouwd en had geen kinderen, schrijft Face of Malawi.



Na negen maanden van de nep-zwangerschap vroeg de vrouw eerder deze maand om geld, zogenaamd om ziekenhuiskosten te dekken voor de bevalling.



Na vier dagen keerde ze terug naar huis.



De man confronteerde haar en ze gaf uiteindelijk toe dat ze niet zwanger was, waarna de man haar naar een politiebureau bracht.

Reacties

19-08-2021 16:17:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.297

OTindex: 27.545

Goed huwelijk, als je het mij vraagt

19-08-2021 16:33:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.197

OTindex: 85.922

Quote:

Na vier dagen keerde ze terug naar huis.



Met of zonder aankoop? Raar verhaal, rare mensen daar. Met of zonder aankoop? Raar verhaal, rare mensen daar.

19-08-2021 16:39:27 Buick

Erelid

WMRindex: 1.866

OTindex: 554

Wnplts: amsterdam



Dan ben je ondertussen bejaard als je eerste kind komt. Die vrouw wou graag een kind en misschien had die man wel traag zaad.Dan ben je ondertussen bejaard als je eerste kind komt.

19-08-2021 17:15:38 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 86.892

OTindex: 37.628

wie weet hoe men die vrouw onder druk zette om een kind te baren

19-08-2021 17:16:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.297

OTindex: 27.545

@Buick : Kan allemaal gebeuren. Zou niet de eerste keer zijn. Maar dan overleg je toch?

