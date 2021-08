Vrouw pronkt met foto van verlovingsring, maar gênant detail op de achtergrond steelt de aandacht

Een pas verloofde vrouw heeft voor hilariteit gezorgd op het internet. Ze wilde trots haar verlovingsring aan haar sociale mediavolgers tonen, maar op de achtergrond van de foto stond een intiem ‘detail’.Wie net verloofd is en een joekel van een verlovingsring aan de hand heeft, wil die natuurlijk tonen aan de wereld. Maar let er dan wel op dat er geen dingen op de foto staan die beter het daglicht niet zouden zien, want aan het oog van sociale mediagebruikers ontsnapt niets of niemand. Deze vrouw wist dat haar verlovingsfoto een behoorlijk gênant detail herbergde, maar besloot het beeld toch te delen.Alhoewel, ‘detail’ … je kan er moeilijk naast kijken. Vlak achter haar hand staat namelijk haar kersverse verloofde, in een positie die weinig aan de verbeelding overlaat. «Man van m’n dromen, ring van m’n dromen, verlovingsfoto van mijn dromen», schrijft de vrouw er ironisch bij.De sociale mediapost van de vrouw ging al snel een eigen leven leiden op Reddit. Daar vinden sommigen het beeld hilarisch, maar anderen houden er een minder positieve mening op na. «Redelijk marginaal», klinkt het onder meer.