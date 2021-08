Begrafenisondernemer plaatst overleden man op bromfiets

Een begrafenisondernemer is gewoon iemand wiens taak het is om de overblijfselen van de doden voor te bereiden voor een begrafenis, zij regelen en beheren ook begrafenissen.Maar deze bijzondere begrafenisondernemer uit Ghana heeft besloten om sympathisanten een aantal verbazingwekkende vaardigheden te laten zien door ‘een lijk een bromfiets te laten rijden’, schrijft Opera News.Op TikTok gaat het filmpje van de overleden man op een bromfiets viraal. De man was gekleed in een rode trainingspak en droeg witte gympies.Sommige mensen dachten dat het om opnamen van een film ging, maar tot hun verbazing was dat niet het geval.Een echte ‘lijkrit’ werd het niet, omdat de bromfiets niet bewoog, echter slaagde de begrafenisondernemer erin om de bromfiets zonder enige ondersteuning met het lijk erop te laten staan.