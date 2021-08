Strandgangers vangen drugssmokkelaars

Strandbezoekers in de buurt van het Spaanse Melicena hebben de politie een handje geholpen door vluchtende drugssmokkelaars te overmeesteren. De twee boefjes waren afgelopen zaterdag met hun speedbootje op de vlucht voor een patrouilleschip van de Guardia Civil en hoopten te ontsnappen door het strand op te varen. Ze hadden daarbij duidelijk niet op de weerstand van de badgasten gerekend.De actie is door verschillende omstanders gefilmd en op de beelden is te zien hoe het criminele duo het strand op vaart terwijl de grotere politieboot de achtervolging moet staken. Enkele zonaanbidders laten het er echter niet bij zitten en besluiten de vluchters te grijpen. Eentje weet achter de rotsen uit beeld te verdwijnen, maar de tweede man is te laat en wordt overmeesterd door de toeristen.De tweede boef is buiten beeld ook aangehouden door de toegesnelde politie. Aan het eind van de eerste video is te zien dat de boot van de smokkelaars vol ligt met drugspakketjes. Volgens de politie vervoerde het kleine bootje in totaal 808 kilo hasj.