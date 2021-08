Dief voorkomt 26 jaar arrestatie door als monnik te leven

Een man die al 26 jaar zijn aanhouding ontweek, is zaterdag door de politie aangehouden.



De verdachte, die woont in India, leefde als monnik om zijn arrestatie te voorkomen. Al die tijd woonde hij in tempels, ver weg van zijn familie. Dat meldt Times Now News.



Echter bezocht de man zijn familie eens per jaar wat ervoor zorgde dat hij werd herkend en door de mand viel. Hij werd sinds 1995 door de politie gezocht voor diefstal van elektrische apparaten met een waarde van grofweg 150 euro.

Reacties

18-08-2021 16:20:11 Buick

Erelid

Die heeft zichzelf een grotere straf opgelegd dan hij ooit zou krijgen voor die diefstal.

18-08-2021 16:35:51 Mamsie

Oudgediende



@Buick : Da's nog maar de vraag in dat wonderlijke land....

