Voedermoment van gigantische alligator gaat angstaanjagend mis

Een voedermoment van een gigantische alligator, een snoezig beestje met de naam ‘Darth Gator’, in de Californische The Reptile Zoo is niet gegaan zoals gepland. Op schrikwekkende beelden is te zien hoe het meer dan twee meter lange reptiel uit z’n kooi ontsnapt. De verzorgster kan er gelukkig, maar verbazingwekkend genoeg, om lachen.Op de beelden zien we hoe verzorgster Juliette van The Reptile Zoo in Fountain Valley, Californië uitlegt dat haar vader normaal de alligators voedert, maar dat het nu haar beurt is. Wanneer ze het eerste kippetje aan het monsterlijke reptiel probeert te geven, wordt Darth Gator meteen dolenthousiast. Iets té enthousiast, want het beest springt prompt uit hun verblijfplaats. Reden om hard te beginnen gillen, lijkt het, maar Juliette begint erom te schaterlachen. Wat volgt, is een chaotisch tafereel waarbij ook de andere alligator probeert te ontsnappen – gelukkig tevergeefs. Juliette roept uiteindelijk toch de hulp van haar vader in om de ontsnapte ‘Darth Gator’ weer veilig achter glas te krijgen. Eind goed, al goed na een flinke worstelpartij met de kolos.