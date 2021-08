Vrouw neemt op hilarische wijze wraak op luide campingburen: «Briljant»

Een vrouw heeft op erg gewiekste wijze wraak genomen op haar luidruchtige campingburen.



De Britse Heather Minshull lag met haar gezin op een rustige camping in Wales toen ze tijdens hun laatste nacht werden opgeschrikt door luide buren in een caravan. «Ze speelden weliswaar The Beatles, maar dat is het punt niet», legt Heather uit in een virale TikTok-video. Het lawaai begon om middernacht, toen Heathers kinderen al lagen te slapen. «Ik vroeg hen om stil te zijn, maar ze luisterden niet. Het bleef uren duren», aldus de moeder. «Dus toen ik om 7 uur deze ochtend wakker werd, besloot ik wraak te nemen.»



Je zou denken dat die wraak simpel is: gewoon ook luide muziek door je speakers pompen. Maar Heather had een veel beter idee. Ze besloot wat brood te nemen en dat op het dak van hun caravan te gooien. Het duurde niet lang of er kwam een hele troep meeuwen op het brood af. En laat meeuwen nu niet bekend staan als stille vogels. Van slapen zal er na een wilde feestnacht voor de buren dus niet veel meer in huis gekomen zijn.

Reacties

18-08-2021 12:44:27 botte bijl

Oudgediende



slim, maar wat vindt de campingbeheerder ervan als het vanaf nu wemelt van die beesten

18-08-2021 13:09:19 venzje

Oudgediende



(Klik onderaan op: 'original sound - Heather')



Maar probeer daar je tentje maar eens op te zetten...

Laatste edit 18-08-2021 13:17 Ja, dit soort parkeerplaatsen noemen de Britten inderdaad 'camping'. "It's really nice," vindt deze mevrouw.(Klik onderaan op: 'original sound - Heather')Maar probeer daar je tentje maar eens op te zetten...

18-08-2021 13:33:34 Emmo

Stamgast



@venzje : Misschien dat het lukt met een stel goede betonspijkers?

18-08-2021 14:02:15 venzje

Oudgediende



@Emmo : Die persluchtcompressor neemt zoveel ruimte in mijn rugzak in.

