Man sterft door vliegende rotorblad tijdens testvlucht in zelfgemaakte helikopter

Een man stierf door een vliegende rotorblad tijdens een testvlucht in zijn zelfgemaakte helikopter.



De in India wonende Monteur Sheikh Ibrahim had twee jaar lang gewerkt aan de ultralichte helikopter. Dat meldt Whats New 2Day.



Op beelden is te zien hoe Sheikh de helikopter voorbereidt om op te opstijgen met zijn vrienden als toeschouwers.



Terwijl de rotorbladen sneller begonnen te draaien, raakten ze los en vlogen ze van de helikopter.



De 24-jarige man stierf ter plekke.

Reacties

18-08-2021 08:12:33 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.931

OTindex: 7.409

De rotorblad? Op te opstijgen?

Welk kwaliteitsmedium....? O, wacht.

18-08-2021 09:13:01 vaughn

Senior lid

WMRindex: 186

OTindex: 9

Wnplts: In a galax



Welke beelden? "Op beelden is te zien hoe Sheikh de helikopter voorbereidt om op te opstijgen met zijn vrienden als toeschouwers."Welke beelden? Deze beelden!

18-08-2021 09:15:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.190

OTindex: 85.897

@venzje : Ach, het hele verhaal staat vol met taalfouten én constructiefouten...

18-08-2021 09:33:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.931

OTindex: 7.409





Het is trouwens niet dat de rotorbladen losraakten van de helikopter. De staartrotor vloog eraf en vernielde de hoofdrotor. De man is zo te zien gestorven doordat hij door de schok met zijn hoofd tegen de cabine aanknalde. @vaughn : Dat is de gecensureerde samenvatting van deze beelden Het is trouwens niet dat de rotorbladen losraakten van de helikopter. De staartrotor vloog eraf en vernielde de hoofdrotor. De man is zo te zien gestorven doordat hij door de schok met zijn hoofd tegen de cabine aanknalde.

18-08-2021 09:38:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 52.274

OTindex: 27.541

Sinds Otto Lilienthal is er nog niet veel veranderd.

