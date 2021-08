Meisje met vingers vast in bowlingbal

Een bijzonder incident, vrijdagmiddag in het bowlingcentrum aan de Heuvelweg.



Een meisje ging daar met haar familie voor het eerst sinds lange tijd weer eens gezellig bowlen. Tenminste, dat was de bedoeling.



Al snel bleek namelijk dat het meisje, geschatte leeftijd ongeveer twaalf jaar, haar vingers niet meer uit de gaten van de bowlingbal kon krijgen.



Het personeel van het bowlingcentrum heeft onder andere groene zeep erbij gehaald, maar dat mocht helaas niet baten.



Ten einde raad werd de brandweer gebeld en die kwam ter plaatse met tankautospuit en hulpverleningsvoertuig. Ook de inspanningen van de brandweerlieden hadden echter niet het gewenste resultaat.



Een lid van het keukenpersoneel wist volgens Omroep West echter raad en heeft de bowlingbal, inclusief vingers, in (koud) frituurvet gedompeld. Daarna waren bowlingbal en meisje eindelijk gescheiden.



Het meisje is nog onderzocht door de verpleegkundige van de Rapid Responder, maar zij heeft niets aan het avontuur overgehouden. Of wacht, dat is niet helemaal waar: de bowlingbal heeft zij meegekregen.



Voor het personeel van het bowlingcentrum was dit de eerste keer dat zij dit hadden meegemaakt.

Reacties

17-08-2021 18:26:20 Mamsie

Oudgediende



Hoe krijgt een kind dat voor elkaar. Die gaten zijn toch behoorlijk groot. Zelfs míjn worstevingers passen er probleemloos in!

17-08-2021 18:49:31 Emmo

Stamgast



Quote:

Ten einde raad werd de brandweer gebeld en die kwam ter plaatse met tankautospuit en hulpverleningsvoertuig. Vooral die tankautospuit lijkt mij bijzonder nuttig in deze situatie Vooral die tankautospuit lijkt mij bijzonder nuttig in deze situatie

