De cryptowereld is een serieuze zaak en onderhand wereldberoemd. Miljoenen Nederlanders bezitten al de nodige cryptomunten. Het gaat dan voornamelijk om cryptomunten zoals de Bitcoin, Ethereum en de Litecoin. Er zijn echter honderden soorten munten verkrijgbaar en die zijn niet allemaal even winstgevend. Er komen ook enkele bizarre cryptoprojecten voorbij, zoals bijvoorbeeld de Jesus Coin. De toepassing is wat vreemd en moet je toch wel echt met een korreltje zout nemen. De grote vraag is nu alleen, wat is de Jesus Coin?



De Jesus Coin begon als een grap en was het idee van een creatieve vriendengroep. De gedecentraliseerde versie van Jezus komt wederom tot leven, alleen nu op een blockchain. De makers suggereren zelfs dat de Jesus Coin gezien kan worden als de cryptomunt van de zoon van God. De bedenkers beweren dat de cryptomunt zonde vergevend is, oftewel dat alle eigenaars van de Jesus Coin vergeven zullen worden alle zonden. Daarnaast biedt de Jesus Coin een snelle transactietijd en zou de munt een marktcapaciteit moeten kunnen bereiken van om de nabij de 50 miljard dollar.



Geloof het of niet, maar de Jesus Coin zou zelfs 37% effectiever zijn dan een gebed. Het is niet alleen maar goed nieuws, want er bestaat ook nog een kans van ruim acht procent dat je verraden zal worden door één van de discipelen. Daartegenover staat een 100% garantie dat je gered zal worden door de enige echte Jezus. Dat moeten wij nog zien, maar het is een komisch idee.



Investeren in de Jesus Coin?

De Jesus Coin moet je als investeerder niet al te serieus nemen. Het is een grappig project, maar de komische ondertoon is ook wel gelijk de ruggengraat van de cryptomunt. De cryptocurrency heeft geen enkele functie en zal geen bedrijf verder helpen. Desondanks zijn er al flink wat Jesus cryptomunten verkocht, er zijn voldoende waaghalzen die wel een gokje durven te nemen. Dat is eigenlijk ook niet zo gek, want de cryptomarkt is alles behalve voorspelbaar. De meest bijzondere projecten zijn uitgegroeid tot een internationaal succes. Neem een voorbeeld aan de Dogecoin die bedoeld was als meme. Dankzij wat tweets van Elon Musk is het een cryptovaluta die er toe doet.

Reacties

17-08-2021 16:19:31 Emmo









Quote:

Quote:

maar de Jesus Coin zou zelfs 37% effectiever zijn dan een gebed. Dat is natuurlijk met een vergelijkend dubbelblind onderzoek aangetoond



Laatste edit 17-08-2021 16:21 Dat is natuurlijk met een vergelijkend dubbelblind onderzoek aangetoond

17-08-2021 16:43:56 Grouse











Nul + 37% van nul blijft nul @Emmo : Er is geen woord aan gelogen hoorNul + 37% van nul blijft nul

17-08-2021 17:39:13 BatFish









@Grouse : Hè, nou heb je hun verdienmodel ontrafelt. Ze vertelden de waarheid

