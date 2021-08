Handschrift dief zo slecht dat bankpersoneel niet doorhad dat hij ze probeerde te beroven

Een man die een bank probeerde te beroven nadat hij een briefje aan het personeel had overhandigd, vertrok met lege handen omdat ze zijn zeer slecht handschrift niet konden lezen.Alan Slattery, 67, uit het Verenigd Koninkrijk, heeft een straf van zes jaar gekregen nadat hij werd opgepakt.Slattery bezocht drie banken in twee weken tijd, waar hij kassiers briefjes gaf waarop hij eiste dat ze contant geld zouden overhandigen. Dat meldt Lad Bible.Zijn eerste poging was op 18 maart van dit jaar, toen hij een filiaal van Nationwide Building Society in Eastbourne betrad.Hij vertrok echter zonder een cent omdat het personeel het handgeschreven briefje niet kon ontcijferen.Na zijn eerste mislukte poging, bezocht hij op 26 maart een ander filiaal van de bank, waar hij opnieuw een briefje overhandigde.Deze keer kreeg hij meer dan drieduizend euro van de doodsbange kassier.Terwijl de politie van Sussex de overval nog onderzocht, kregen ze een telefoontje van het personeel van een filiaal van NatWest in Hastings.De woordvoerder van de politie van Sussex zei: “Medewerkers van de bank meldden dat een man het filiaal binnenkwam en een dreigbrief overhandigde waarin geld werd geëist.“De kassier daagde de man uit, die vervolgens met lege handen vertrok.”Kort daarna werd de man op verdenking van diefstal en twee pogingen tot beroving opgepakt.