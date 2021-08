Geldregen op A28 door openspringende dakkoffer: duizend euro nog steeds kwijt

Op de A28 kwam donderdag letterlijk het geld uit de lucht vallen. Een autohandelaar reed daar met een dakkoffer die was opengesprongen en waar ruim 2100 euro uit is gewaaid. Een groot deel ervan is als sneeuw voor de zon verdwenen.Wijkagent Erwin Tiggelaar kreeg rond 13.00 uur de melding van een medeweggebruiker die opmerkte dat er geld over de A28 vloog. "Ik was binnen een paar minuten ter plaatste. Ook om eventueel mensen weg te jagen die wilden stoppen langs de weg", vertelt hij tegen EditieNL.De bestuurder van de autotransporter kwam ter hoogte van Beilen tot de onaangename verrassing. De dakkoffer waarin hij het contante geld – verdiend aan zijn autohandel – bewaart, is waarschijnlijk opengegaan omdat hij niet goed was dichtgemaakt.Het is nog maar de vraag waar de dakkoffer het begaf. De bestuurder kwam vanuit Leeuwarden en had er al zo'n zeventig kilometer opzitten. "We hebben al met al een kilometer gelopen en overal lagen biljetten, maar we vonden op een gegeven moment niks meer. Helemaal teruglopen naar Leeuwarden was geen optie."De twee hebben uiteindelijk nog zo'n 1100 euro teruggevonden. Toch was het een dure middag voor hem, want de andere 1000 euro is spoorloos verdwenen.