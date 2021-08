Softbalster krijgt nieuwe gouden plak omdat burgemeester in medaille bijt

Wat een feestelijk onthaal had moeten zijn, is uitgemond in een grote rel in Japan. Met als gevolg dat softbalster Miu Goto een nieuwe olympische gouden plak krijgt van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).



Goto werd door de burgemeester van haar woonplaats Nagoya welkom geheten, omdat ze met het Japanse softbalteam olympisch kampioen is geworden. De gouden medaille die ze voor die prestatie kreeg, gaf ze bij de ceremonie even aan de burgemeester.



Takashi Kawamura zette zijn mondmasker vervolgens af en beet in de olympische plak van Goto. Een storm van protest op sociale media was het gevolg, omdat de burgemeester zich daarmee niet aan de coronaregels hield.



De medaille werd in de Japanse pers omgedoopt tot de microbe-medaille en het IOC heeft inmiddels besloten een nieuw en virusvrij exemplaar naar Goto op te sturen.



De burgemeester heeft zich teruggetrokken voor tal van openbare aangelegenheden. Zo zal hij er niet meer bij zijn als de olympische fakkel voor de Paralympische Spelen over een paar dagen door Tokio trekt.

Reacties

16-08-2021 21:49:34 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.954

OTindex: 3.168

Gaat wel erg ver voor zo'n foutje.



Nu vind ik het niet kunnen dat je in iets bijt dat van een ander is en dan zeker niet in deze tijd, er zijn veel mensen die zoeken juist zulke voorvallen.



16-08-2021 23:30:16 Cubbie

Senior lid



WMRindex: 528

OTindex: 17





Persoonlijk vind ik het ook wel overdreven hoor. Tuurlijk, je zet je tanden niet in andermans eigendom. Maar of je nou ziek bent of niet, het is gewoon onsmakelijk en disrespectvol.



Laatste edit 16-08-2021 23:30 @omabep : Dat hoort min of meer bij de Japanse cultuur. Als je daar iets "beschamends" doet, moet je echt alles uit de kast halen om berouw te tonen. Anders zijn de gevolgen nog veel erger.Persoonlijk vind ik het ook wel overdreven hoor. Tuurlijk, je zet je tanden niet in andermans eigendom. Maar of je nou ziek bent of niet, het is gewoon onsmakelijk en disrespectvol.

