Wilde beer doolt rond in drukke supermarkt

Een wilde beer, een jongvolwassen mannetje, besloot afgelopen zaterdag om een tripje te maken naar een lokale supermarkt in Los Angeles. De zwarte beer van naar schatting 55 kilo werd verdoofd en uitgezet in de wildernis door het agentschap voor dierenwelzijn, zo meldt een buurtbewoner op Facebook.De politie van Los Angeles kreeg afgelopen zaterdag rond 6u45 meldingen binnen van shoppers in een Ralphs-supermarkt in Porter Ranch, een buitenwijk van Los Angeles. Zij maakten gewag van meerdere beren in de winkel. Onder meer de Amerikaanse actrice Tisha Campbell Martin (‘My Wife and Kids’) was getuige van het schouwspel en plaatste een filmpje op Instagram.Eenmaal ter plaatse troffen de agenten één beer aan. David Balen, lid van de wijkraad van Porter Ranch, deelde foto’s en een filmpje van de bijzondere klant op Facebook. «Het dier nam de benen en was even vermist, tot het even verderop aangetroffen werd op een bouwterrein achter een Walmart, verscholen onder een aanhangwagen», schrijft Balen.De California Department of Fish and Wildlife, een overheidsagentschap voor dierenwelzijn, verdoofde de beer. Vervolgens werd het dier vervoerd naar het Angeles National Forest, een bosgebied waar hij uitgezet werd in zijn natuurlijke habitat.