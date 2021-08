Henry heeft ineens een gat in zijn dak: wat viel er uit de lucht?

Henry Bus uit Zwolle keek raar op toen hij maandag bij zijn bedrijfspand aankwam. In het dak van het balkon zat een groot gat. Er is iets doorheen gevallen. Maar wat? Een brok ijs? Een meteoor? Het blijft voorlopig nog even gissen.Een gat zo groot als een schoen: dat heeft de impact veroorzaakt. Het plaatwerk van het dak is door de klap ook beschadigd dus de ravage aan het dak van Henry Bus is groot. Het moet een behoorlijke klap zijn geweest. "Er is een dik stuk hout weggeslagen en op de grond zag ik ook beschadigingen", zegt hij tegen EditieNL. "Maar ik heb verder niks gevonden dus wat het precies is geweest weet ik ook niet."Hij denkt zelf aan een stuk ijs of een meteoor. "Deze maand komen er veel meteorieten voorbij, maar Zwolle ligt ook onder een aanvliegroute. Maar dit zijn aannames, ik weet het gewoon niet."De kans dat er een stuk ijs van een vliegtuig is gevallen lijkt luchtvaartdeskundige van de TU Delft Joris Melkert klein. "Als het goed is valt er helemaal niks van een vliegtuig. Dat hoort niet. Vroeger werd er nog wel wat gedumpt uit de toiletten, maar dat gebeurt echt niet meer. Toiletten zitten gewoon binnen." Het zou kunnen dat er iets aan de buitenkant is blijven plakken maar dat het dan als ijs naar beneden valt is onwaarschijnlijk volgens Melkert."Als het zo'n brok ijs is, dan zou het vanuit een toilet moeten zijn, misschien als er iets blijft plakken bij een luikje. Maar dan nog steeds praat je niet over dingen die hele grote gaten maken." Kan het dan geen vliegtuigonderdeel zijn? Eerder dit jaar vielen er onderdelen van een vliegtuig dat boven Maastricht vloog. "Het komt wel eens voor dat er onderdelen vallen, maar dan vind je echt delen terug net zoals in Maastricht."En dat geldt volgens meteorendeskundige Hans Betlem ook wanneer er een meteoor inslaat. "Voor zo'n gat moet je een flinke meteoor hebben en als hij niks heeft gevonden dan is het geen meteoriet geweest", legt hij uit. "Het heeft ook niks te maken met de meteorietenzwerm die nu de aarde passeert. Dat sluit ik voor meer dan honderd procent uit. Dat zijn zulke kleine deeltjes, die zijn op tachtig kilometer hoogte volledig opgebrand en kunnen dus niet de aarde bereiken.""Mocht er een meteorietinval zich voordoen, dan wordt het altijd door ons cameranetwerk vastgelegd. Ik kan me de vergelijking voorstellen. Maar dit is door iets anders veroorzaakt."Elke maand valt er wel een meteoriet op aarde, maar dat kan overal zijn. "De meest vallen in zee. Nederland is maar voor acht procent volgebouwd dus de kans dat er eentje op een huis valt is erg klein. In 1990 is het wel gebeurd, in het dak van een boerderij. Daar hebben we de restanten van verzameld."Wat het gat in het dak van Henry wel heeft veroorzaakt blijft voorlopig onbekend.