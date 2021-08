Ophef nadat jongetje met lege spuit werd ‘gevaccineerd’

De politie heeft een vrouw gearresteerd die werd betrapt toen ze een jongen injecteerde met een lege spuit die het Covid-19-vaccin had moeten bevatten.



Op beelden is te zien hoe de jongen vorige week op school in Jakarta (Indonesië) wordt geïnjecteerd.



De vrouw pakte een naald en injecteerde de jongen meteen. Het was duidelijk te zien dat de spuit leeg was.



De video is gemaakt door de moeder van de jongen, die de beelden gebruikte als bewijs in haar klacht. De organisatoren van de vaccinatiecampagne verontschuldigden zich en stemden ermee in om de jongen opnieuw te vaccineren.



Echter werd de vrouw door de politie gearresteerd.



Huilend bood ze haar verontschuldiging aan en haalde aan dat zij op die dag aan honderden injecties had gegeven en op dat moment niet alert was.

Reacties

16-08-2021 12:14:18 Mamsie

Oudgediende









Lekker fris, een gebruikte naald in je arm krijgen.... Wat is er dan in dat kind gespoten? Lucht?Lekker fris, een gebruikte naald in je arm krijgen....

16-08-2021 12:40:38 Emmo

Stamgast







@Mamsie :

Wat is er dan in dat kind gespoten? Lucht? QuoteWat is er dan in dat kind gespoten? Lucht? Dan is het nog een geheide moordaanslag.

16-08-2021 14:47:45 yes_my_dear

Oudgediende







S

Waarom ga je filmen dat je zoontje gevaccineerd wordt... Buiten dat het natuurlijk belabberd is dat dit gebeurt:Waarom ga je filmen dat je zoontje gevaccineerd wordt...

16-08-2021 14:56:11 Emmo

Stamgast









Misschien was dit een vergelijkbaar project. @yes_my_dear : Mijn moeder heeft van mijn broer en mij een compleet dagboek bijgehouden van de kinderjaren.Misschien was dit een vergelijkbaar project.

