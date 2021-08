Chris Froome op live televisie weggestuurd

Grappig momentje op de Franse televisie waar in een item over brandgevaar in bosgebieden plots viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome komt langsrijden. Het item gaat echter over afgesloten gebieden, dus ook de topsporter wordt zonder twijfel direct weggestuurd.De verslaggever die ter plaatse het onderwerp aan elkaar babbelt herkent de topsporter duidelijk ook niet, want hij omschrijft Froome als "deze wielertoerist". Misschien moet Chris de volgende keer weer zijn gele trui dragen om herkend te worden in Frankrijk.