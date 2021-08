Man verpest huwelijksaanzoek zonder het te beseffen: «Onbegrijpelijk!»

Een man heeft ongewild aan videobombing gedaan tijdens een huwelijksaanzoek. Heel wat mensen vinden het bizar dat hij niet doorhad wat er voor zijn neus gebeurde.Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af in Emerald Bay, een staatspark in Californië. Een man vroeg zijn vriendin daar bovenop een klif ten huwelijk. Het prachtige moment werd gefilmd, maar plots wandelt er een man in beeld die het uitzicht wil bewonderen met zijn vriendin. Die laatste heeft al snel door wat er zich afspeelt en maakt zich uit de voeten. De man heeft het pas later door en probeert dan subtiel uit beeld te wandelen, maar tevergeefs.De vrouw die ten huwelijk gevraagd werd, zette de video op TikTok. «Waarom moest de man in de achtergrond het zo gênant maken?», knipoogt ze erbij. Haar volgers waren het met haar eens, al vonden sommigen ook dat zoiets nu eenmaal gebeurt op een publieke plek. «Sommige mensen snappen echt niets», «Onbegrijpelijk», «Ze hebben het moment verpest», «Dit is waarom je geen aanzoek doet in het openbaar», en «Dan had hij haar maar op een minder drukke plek ten huwelijk moeten vragen», klinkt het onder meer in de reacties.