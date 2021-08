Parasailingtripje wordt nachtmerrie: kabel knapt en vrouw gaat vliegen

Parasailen is een populaire activiteit op menige vakantiebestemming, maar bij slecht weer blijf je best toch met beide voeten op de grond. Op vakantie in Mexico liep het pleziervluchtje voor een 21-jarige vrouw helemaal mis.De 21-jarige toeriste ging afgelopen week in het Mexicaanse Puerto Vallarta met een parachute achter een speedboot hangen, maar kreeg daar al snel spijt van. Op de viraal gegane beelden is te zien hoe de weersomstandigheden niet bijzonder gunstig zijn voor een kalme parasailervaring: de wind staat zo strak dat de parachute met geen moeite meer naar beneden te halen is. Terwijl de vrouw hulpeloos de lucht in hangt, slaat het noodlot toe: de kabel begeeft het onder de aanhoudende rukwinden. Tegen de achtergrond van een onheilspellende donkere hemel vliegt de toeriste zonder enige controle richting een woonwijk.Na al vliegend enkele drukke wegen overgestoken te hebben, belandde de vrouw gelukkig in een rustige straat tegen een elektriciteitspaal. De parachute geraakte verstrikt in de elektriciteitskabels, waardoor de vrouw enkele meters boven de grond bleef bungelen. Omstaanders schoten haar meteen te hulp en bevrijdden haar uit de penibele situatie. Volgens de lokale autoriteiten kwam de toeriste er met enkele oppervlakkige verwondingen aan het gezicht en de benen vanaf.