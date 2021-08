Vrouw shockeert supermarktshoppers met vieze gewoonte: «Versterkt mijn immuunsysteem»

De Amerikaanse Jodie Meschuk maakt met haar bijzondere supermarktgewoonte heel wat reacties los. Velen vinden haar gedrag ronduit walgelijk, maar Jodie zelf noemt het een kwestie van gezondheid.



Jodie Meschuk gaat liever zonder mondmasker winkelen, want erg veel angst voor het coronavirus lijkt ze niet te hebben. Sterker nog: geen enkel virus of bacterie schrikt de Amerikaanse moeder af. Op Instagram-filmpjes van Meschuk is te zien hoe ze naar hartelust likt aan zowat alles wat een mens in coronatijden doorgaans angstvallig niét probeert aan te raken: de plastic zakjes, de deurklinken en zelfs het handvat van de karretjes krijgt een tongstreling van Jodie. «Bacteriën versterken je immuunsysteem» en «Blootstelling aan bacteriën beschermt je tegen astma en allergieën», schrijft de Amerikaanse erbij. Microben zouden dan weer goed zijn voor het spijsverteringsstelsel, aldus Jodie, die eindigt met de boodschap ‘Wees vrij! Liefde boven angst’.



Slechts weinig mensen kunnen begrip op mensen voor het gedrag van Meschuk. «Binnenkort zal ze het zich beklagen dat ze niet gevaccineerd is», klinkt het onder meer. Ook vinden mensen het vreemd dat ze haar zoontje alles laat filmen – geen goede opvoeding, luidt het. En naast voor het coronavirus, waarschuwen sociale mediagebruikers ook voor andere ziektes zoals buikgriep, wat veroorzaakt wordt door het norovirus. De vele reacties hebben Jodie reeds bereikt, maar ze heeft er een passend antwoord op klaar: «Deze ‘mensen’ kunnen niet meer zelf nadenken. Ze hebben hun geesten overgedragen aan iemand anders: Satan.»

Reacties

15-08-2021 12:42:26 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.745

OTindex: 2.017

Mevrouw Meschuk is mesjogge

15-08-2021 13:28:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.164

OTindex: 85.867



Zó smerig!

Ik koop altijd in de super de tvbode maar dan pak ik altijd de achterste.

In de hoop dat daar dan nog niemand met zijn spuugvingers aangezeten heeft. Wat ik smerig vind in de supermarkt: mensen staan in de tijdschriften te bladeren maar wél met veelvuldig belikte vingers en daarna worden die tijdschriften weer gewoon teruggezet.Zó smerig!Ik koop altijd in de super de tvbode maar dan pak ik altijd de achterste.In de hoop dat daar dan nog niemand met zijn spuugvingers aangezeten heeft.

15-08-2021 13:32:45 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.948

OTindex: 3.168

Gadver, je kunt best ergens niet in geloven omdat je het niet vertrouwd of omdat je het niet vertrouwd, maar ondertussen geloof je wel in Satan!



Ik geloof niet in God maar zal iemand die daar wel in gelooft niet op deze manier benaderen om mijn gelijk te halen, dit is zo intens dom en gevaarlijk.



Natuurlijk is het gewone gedrag beter voor je immuunsysteem maar dat doe je niet door je zo onverantwoordelijk te gedragen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: