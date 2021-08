Belgische agenten krijgen geen kogels voor nieuwe wapens: Hoe dom

Na de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel schafte de Belgische politie moderne machinepistolen aan. Die werden twee jaar geleden geleverd, maar kogels voor die wapens lijken er voorlopig niet te komen.



1500 Scar-machinepistolen kocht de Belgische overheid voor zowel de lokale als de federale politie. Die kosten volgens Vlaamse media ongeveer 5000 euro per stuk, en zijn met speciale munitie effectiever tegen bijvoorbeeld kogelwerende vesten.



Er was een contract gesloten met de leverancier voor honderdduizenden kogels verspreid over 7 jaar. Maar twee jaar later is er nog geen kogel geleverd. Dat komt door een conflict met de leverancier, zegt voorzitter Nicolaes Paelinck van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie tegen de krant het Nieuwsblad.



Volgens hem heeft het Amerikaanse bedrijf dat de munitie zou leveren de prijs verhoogd. Dat zou zijn gedaan omdat koper duurder is geworden, er extra kosten zijn voor het transport en door corona. Daardoor zegt het bedrijf niet meer te kunnen leveren voor de afgesproken prijs. De Belgische politie heeft het bedrijf in gebreke gesteld.



Vakbonden zijn niet te spreken over de situatie. "Nu hebben we nieuwe wapens, kunnen we ze niet eens gebruiken. Hoe dom", zegt vakbond ACV tegen de krant Het Laatste Nieuws. Een andere vakbond, NSPV, zegt tegen het Nieuwsblad: "Het is blijkbaar enorm moeilijk en ingewikkeld om dergelijke openbare aanbestedingen tot een goed eind te brengen."



De politie voorziet niet gelijk een heel groot probleem, maar hoopt wel dat de situatie snel is opgelost. De federale politie zegt tegen de krant te betreuren dat dit gebeurt. "We wilden net de schietinstructeurs gaan opleiden met de Scars. Nu moeten we teruggrijpen naar oudere wapens zoals de Uzi tot er een oplossing is."

Reacties

15-08-2021 10:25:44 Mamsie

Dus propjes maken van ouwe kranten en die afschieten. De ouderwetse proppenschieter.

15-08-2021 11:21:21 Buick

Je ziet agenten altijd de grond afspeuren na een schietpartijen nu snap ik waarom.

Ze zoeken 2de hands kogels voor hun eigen wapentuig .

