Eerste alcoholvrije slijterij van Nederland geopend: Proeven en met fles naar huis

Wie slijterij zegt, zegt alcohol. Maar dat gaat veranderen als het aan Wim Boekema ligt. In juli opende hij de eerste alcoholvrije slijter van Nederland. "Mensen vragen, waarom is dit er nu pas?"



Het idee ontstond na weer een avondje borrelen met vrienden. Boekema had een heel gezellige avond achter de rug, maar van zijn plan om de volgende ochtend vroeg te gaan hardlopen kwam het niet. Te brak, zegt hij. En dat was niet de eerste keer. Hoe kan je genieten van gezellige avonden, en toch de volgende dag okselfris sporten of spelen met je kinderen, bleef zijn vraag.



Iets eerder had Boekema zijn baan bij Jefferies, een Amerikaanse investeringsbank al opgezegd. Hij wilde na jaren ondernemers geadviseerd te hebben, zelf gaan ondernemen, maar wist nog niet wat of hoe.



"Alles viel toen op zijn plek. Ik hou van sporten en sociale dingen, net als veel andere mensen. Bij een gezellig samenzijn hoorde een biertje of ander drankje. Maar dan zat die alcohol me de andere dag in de weg. En er waren steeds meer lekkere alcoholvrije dranken op de markt, maar er was geen centraal verkooppunt in Nederland."



Zoektocht naar alcoholvrije likeuren

Hij begon onderzoek te doen en legde contact met producenten. "Iedereen kent alcoholvrij bier, maar er is ook een ontzettend groot assortiment aan alcoholvrije likeuren en alcoholvrije wijnen. Dat is de laatste jaren in opkomst. Bekende producenten van drank zijn in die markt gestapt, maar er zijn ook veel start-ups actief. Soms proberen ze de smaak van een drankje met alcohol na te maken, soms gaat het om compleet nieuwe smaken", vertelt Boekema.



Hij importeert drank uit allerlei landen, van Noorwegen tot Ierland en van Engeland tot Zuid-Afrika. Inmiddels biedt hij ruim 120 drankjes aan.



Een deel daarvan is ook bij de reguliere slijter te vinden. "Maar dan kom je bij een klein vak uit. Veel mensen die niet of minder willen drinken, voelen zich daardoor niet serieus genomen en buitengesloten", stelt hij. "Bovendien kun je er vaak niet proeven, vanwege de wet die proeverijen met alcohol in winkels verbiedt."



Proeverijen zijn ook de reden dat hij een maand nadat hij met zijn webshop startte, al een fysieke winkel in Haarlem opende. Mensen wilden weten hoe de drankjes smaakten. "Het zijn producten die veel mensen nog niet kennen. Alcoholvrije gin klinkt leuk, maar je wilt er geen 25 euro aan spenderen als je niet weet hoe het smaakt. Hier kunnen ze proeven en de meeste mensen gaan dan ook met een fles drank terug naar huis", legt hij uit.



"We krijgen een breed publiek. Mensen die al jaren geleden gestopt zijn met drinken, zwangere vrouwen en mensen die minder willen gaan drinken, maar toch een gezellige avond willen hebben", somt hij op. "Soms komen mensen ook binnen met een concrete vraag. Ze zoeken die lekkere fles chardonnay, maar dan zonder alcohol."



De flessen in zijn winkel lijken zowel qua naam en design op flessen drank met alcohol. "Daarom verkopen we ook geen alcohol erbij, dat werkt verwarrend. Je hoeft ook niet bang te zijn dat de alcoholvrije drank niet smaakt of dat je een zoet kinderdrankje krijgt. Ik proef alles en als het niet lekker is, komt het er niet in. "



De alcoholvrije slijterij van NIX & NIX in Haarlem is de eerste in Nederland, maar Boekema denkt dat er meer zullen volgen. "Alcoholvrij wordt steeds populairder. In 2020 was 1 op de 14 biertjes in Nederland alcoholvrij. Dat is een stijging van 490 procent ten opzichte van 2010", citeert hij cijfers van de Vereniging Nederlandse Brouwers op.



Omzetcijfers van de eerste maand wil hij niet geven, eventuele winstcijfers ook niet. "Maar het is boven verwachting. We zijn zeer tevreden met de eerste resultaten. We hebben sinds de opening, een maand geleden, al meer dan duizend gasten blij kunnen maken. In Haarlem komen ook veel toeristen in de zomer. Maar ik merk ook dat mensen uit heel Nederland komen, sommigen komen speciaal voor de slijterij naar Haarlem", stelt de slijterijeigenaar.



Zoals Nederlanders vlees vaker laten staan, zullen ze ook alcohol vaker laten staan, meent Boekema. "Het wordt normaal om te gaan stappen in een club en toch fris naar huis te gaan. En dan hoef je geen spa rood te drinken."

