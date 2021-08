Boze burger heeft het gemunt op Amerikaanse gouverneur: «Verander je obscene familienaam, of anders…»

De gouverneur van de Amerikaanse staat Utah heeft op Twitter een vlammende brief gedeeld, waarin een ‘bezorgde’ burger zich richt tot de politicus: «Jouw familienaam verwijst naar een penis. (…) De beschaafde mensen in Utah pikken dit niet. Verander je familienaam, of we zullen met duizenden protesteren.»



De gouverneur van Utah is drager van een familienaam die in de Engelstalige volksmond (fonetisch) naar mannelijke geslachtsorganen – meervoud – verwijst: Spencer Cox. Een boze inwoner van Utah was niet opgezet met de ‘obscene’ naam van zijn gouverneur, en schreef Cox een brief. Die laatste deelde de opmerkelijke ‘eis’ van de auteur op Twitter: «Ik weet niet of je dit beseft», opent de brief, «maar als mensen jouw naam uitspreken, klinkt het als het woord voor penis. Het is obsceen! Wij, beschaafde mensen in Utah, pikken dit niet. De eerzame Republikeinse Partij pikt dit niet. En het belangrijkste: ik pik dit niet.»



«Omdat je het vertikt om je onfatsoenlijke en obscene familienaam te veranderen, zullen ikzelf en duizenden andere inwoners van Utah een zitprotest houden, totdat je je verderfelijke familienaam gewijzigd hebt naar iets minder aanstootgevends. Dit is een sociale onrechtvaardigheid; een minimum aan menselijk fatsoen zal ons niet ontzegd worden!»



De auteur dreigt dat, mocht de protestactie niets uithalen, «er stappen ondernomen zullen worden om jou uit je ambt te ontzetten omwille van je smerige familienaam». De brief sluit af met «THIS IS THE GREAT STATE OF UTAH! We tolereren niet dat grappen vrij woekeren in onze openbare instellingen.»



Cox voorzag zijn tweet van laconiek commentaar: «Dankbaar voor de kritiek en constructieve feedback die ik ontvang van kiezers, die eisen om *checkt bericht* mijn naam te veranderen?»

Reacties

15-08-2021 08:20:20 omabep













Er zijn mensen die denken dat zij de wereld beheersen met wat zij denken hoe het hoort te zijn, ze vergeten dat anderen dit niet waarderen, maar daar hangen hun oren niet naar. Zij hebben gelijk en de rest van de wereld heeft het fout. Omdat het zo klinkt is het nog niet zo dat het zo gebruikt wordt, die gedachte komt alleen bij deze persoon op. Dus deze moet maar eens te raden gaan bij zichzelf. Lekker ruimdenkend daar in Utah.Er zijn mensen die denken dat zij de wereld beheersen met wat zij denken hoe het hoort te zijn, ze vergeten dat anderen dit niet waarderen, maar daar hangen hun oren niet naar. Zij hebben gelijk en de rest van de wereld heeft het fout. Omdat het zo klinkt is het nog niet zo dat het zo gebruikt wordt, die gedachte komt alleen bij deze persoon op. Dus deze moet maar eens te raden gaan bij zichzelf.

15-08-2021 08:27:32 Emmo









@omabep : Een dergelijke ruimdenkendheid kom je wel vaker tegen, en niet alleen in Utah.

15-08-2021 09:25:11 trevor

heerlijk die Nederlandse vertaling met het woord pik zo vaak mogelijk noemen

15-08-2021 10:23:09 Mamsie













Laatste edit 15-08-2021 10:23 @trevor : Dat komt omdat de briefschrijver duidelijk de pik heeft op deze gouverneur.

15-08-2021 11:25:31 Buick









Het komt omdat de briefschrijver sexverslaafd is en aan niets anders kan denken.

Dus welke naam hij ook hoort , dan hoort hij iets vulgairs.

15-08-2021 11:33:05 Mamsie









@Buick : Dat denk ik ook. Hoeveel andere mensen heeft hij al vertelt dat hun naam hem rare associaties bezorgt....

15-08-2021 12:15:02 Buick









@Mamsie , je zag het gelijk voor je he

15-08-2021 13:08:16 omabep









@Buick :

, zoals mevrouw Naaktgeboren. Quote @Mamsie , zoals mevrouw Naaktgeboren.

Iemand stelde zich eens aan mij zo voor en mijn antwoord was "ja", ik schrok er zelf van. Was niet zo professioneel hè.

Het kwam eigenlijk doordat er geen voornaam bij gezegd werd, dus kortweg met de handdruk 'Naaktgeboren'. Iemand stelde zich eens aan mij zo voor en mijn antwoord was "ja", ik schrok er zelf van.Was niet zo professioneel hè.Het kwam eigenlijk doordat er geen voornaam bij gezegd werd, dus kortweg met de handdruk 'Naaktgeboren'.

15-08-2021 13:29:52 Mamsie













: uiteraard zag ik dat. Ik heb een ruime fantasie. Ik ben ook gezegend met pareidolie, het zien van gezichten in allerlei dingen.

En mijn kleindochter blijkt dat ook te hebben. Die zie dat sommige auto's boos kijken en andere weer vrolijk.



Laatste edit 15-08-2021 13:34 @omabep : Net als de begrafenisondernemer die zich aan mij voorstelde: Lagnit. @Buick : uiteraard zag ik dat. Ik heb een ruime fantasie. Ik ben ook gezegend met pareidolie, het zien van gezichten in allerlei dingen.En mijn kleindochter blijkt dat ook te hebben. Die zie dat sommige auto's boos kijken en andere weer vrolijk.

15-08-2021 13:37:32 Mamsie









@omabep : Ja, maar dat was toen een enorme inspanning. Zó erg, dat ik het na 50 jaar nog weet!

15-08-2021 13:44:30 Buick









@omabep , je had bv Blootgewoon kunnen terug antwoorden

