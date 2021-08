Bejaarde met tank in kelder veroordeeld

Het kwam een Duitse verzamelaar duur te staan dat hij zijn kelder had omgebouwd tot een wapendepot met allerlei wapentuig uit de Tweede Wereldoorlog.De Duitse politie zette grote ogen op toen ze in 2015 bij een 84-jarige man een wapenarsenaal uit de Tweede Wereldoorlog aantrof. In de kelder van zijn huis in Heikendorf bij Kiel vonden de agenten handwapens, een torpedo, een van de beroemde 88mm-luchtafweerkanonnen en een Panther-tank van 40 ton.Nu is de bejaarde man veroordeeld wegens de opslag van gevaarlijke wapens in een vredige villawijk.Volgens de advocaat had zijn cliënt geen wetten overtreden, aangezien alle wapens onbruikbaar waren gemaakt. Maar de aanklagers meenden dat meerdere wapens nog steeds konden schieten of makkelijk vuurklaar konden worden gemaakt.De bejaarde werd ook aangeklaagd wegens het verzamelen van nazi-artefacten, wat in Duitsland verboden is. Zijn kelder was namelijk een waar altaar voor het nazisme, met een buste van Hitler, nazi-uniformen en een bronzen beeld dat bij Hitlers rijkskanselarij had gestaan.De verzamelwoede en nazisympathieën kostten de man 250.000 euro. Ook moet hij zijn wapencollectie wegdoen.Diverse Amerikaanse musea zouden geïnteresseerd zijn in de goed bewaard gebleven Panther-tank, die zeer zeldzaam is. Maar ook Duitse collecties hebben naar de vuurwapens geïnformeerd.