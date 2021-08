Heel Loosdrecht in actie voor bestolen pakketbezorger:

Pakketbezorger Levent Deliceoglu kan zijn ogen niet geloven als hij aankomt bij de ijssalon in Loosdrecht. Met een smoesje is hij hiernaartoe gelokt. Zijn bus is vorige week gestolen en het dorp heeft maar liefst 21.000 euro opgehaald voor een nieuwe.



Levent werkt al meer dan twaalf jaar in Loosdrecht en hij is geliefd bij iedereen. "Altijd vrolijk, altijd lachen", vertelt een dorpsgenoot. "Als je bijvoorbeeld niet thuis bent en je loopt op de dijk en hij ziet dat, dan komt hij gewoon later nog een keer even langs. Dat is toch geweldig. We gunnen het hem zo", zegt een ander.



Toen de pakketbezorger vorige week langs kwam bij de ijssalon van Sammie Pol en hij vertelde dat zijn bus was gestolen, wist zij gelijk dat ze in actie moest komen. Ze heeft de actie op de Facebookgroep 'Inwoners van Loosdrecht' gezet en binnen zes uur hadden ze al 10.000 euro bij elkaar. "Ik kan het niet verklaren", vertelt Sammie. "Hij wordt gewoon ontzettend gewaardeerd. Dat is echt de kracht van een dorp. Als iemand het moeilijk heeft, staan we echt voor elkaar klaar."



Ze had stiekem gehoopt op twee- of drieduizend euro. "Maar 21.000 euro is echt geweldig." Als Levent de cheque uitgereikt krijgt, kan hij niet uit zijn woorden komen. "Dit had ik niet verwacht. Ik ben in shock. Dit doet me zo veel", zegt hij.



Vorige week vrijdag zette hij 's avonds zijn bus neer en de volgende dag toen hij wilde gaan werken, zag hij de bus niet meer staan. "Ik kon mijn ogen niet geloven." Gelukkig voor Levent had hij zijn bus verzekerd tegen diefstal. "Maar meer dan de dagwaarde zal hij niet krijgen en met dit geld kan hij een mooie nieuwe bus kopen", vertelt Sammie Pol. "Nu blijf ik tot mijn pensioen hier werken", besluit Levent grappend.

