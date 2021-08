Dragqueens tijdens Pride door Uber-chauffeurs geweigerd:

Ondanks een eerder gemaakte afspraak, hebben taxichauffeurs die via Uber rijden toch weer dragqueens geweigerd.



Johan Hol is een van de dragqueens die niet in de taxi mocht stappen. "Toen de Uber-chauffeur zag dat ik drag was, zei hij dat hij mij geen rit zou geven omdat ik geen mens was."



Het overkwam ook dragqueen Sletlana, die erop wijst dat de Uber-website allemaal regenboogthema's heeft. "Zo kleurt je route in de regenboogkleuren. Ze zeggen dat ze veiligheid bieden voor iedereen. Maar het lijkt pink-washing."



In 2019 werd een intentieverklaring 'discriminatievrije taximarkt' gesloten door onder meer Uber, alle Amsterdamse Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) en de gemeente. Maar Richard Keldoulis, ook bekend als dragqueen Jennifer Hopelezz, denkt niet dat het geholpen heeft.



"Eigenlijk is het denk ik nog erger geworden", zegt Keldoulis. Hij zegt dat er tijdens de Pride van dit jaar zeker vier dragqueens geweigerd zijn. "Afschuwelijk. Overal zie je regenboogvlaggen, door de hele stad, maar tegelijkertijd is er heel veel homofobie, nog steeds in Amsterdam en Nederland helaas."



Uber onderzoekt de incidenten. "Discriminatie om wie je bent en hoe je eruit ziet is onacceptabel en ik vind het zeer verdrietig dat dit is gebeurd", zegt General Manager Willem van Limburg Stierum.



D66 heeft het stadsbestuur vandaag om opheldering gevraagd.

Het is heel simpel. Het is de chauffeurs eigen keuze om iemand mee te nemen daar het zijn eigen auto is. Als je je niet prettig voelt bij een klant dan neem je die niet mee.

Ze rijden voor Uber , dus dan moet je de richtlijnen van dat bedrijf naleven.

Anders moet je een eigen rijder worden.

@Mikeph ,zo simpel is het niet.Ze rijden voor Uber , dus dan moet je de richtlijnen van dat bedrijf naleven.Anders moet je een eigen rijder worden.

Je bent dus eigen baas. @Buick : Ze zijn aangesloten bij Uber maar rijden voor zichzelf. Je moet namelijk jezelf inschrijven bij de KVK.Je bent dus eigen baas.

@Mikeph :

Je bent dus eigen baas. QuoteJe bent dus eigen baas.



Über is géén gewoon taxibedrijf. Bij een gewoon taxibedrijf is de chauffeur wél gehouden aan de regels van het bedrijf.

Bij Über is de chauffeur een privé persoon waarvoor Über uitsluitend bemiddeld. Tenminste, dat is de theorie. En als je eigen baas bent bepaal je zelf wie je in de auto laat.Über is géén gewoon taxibedrijf. Bij een gewoon taxibedrijf is de chauffeur wél gehouden aan de regels van het bedrijf.Bij Über is de chauffeur een privé persoon waarvoor Über uitsluitend bemiddeld. Tenminste, dat is de theorie.

@Emmo : Precies wat ik zeg. Uber laat je alleen 25% per rit betalen omdat je gebruikt maakt van de Uber app diensten.

