14-08-2021 10:33:30

Quote:

“Ik greep zijn edele delen vast en liet niet los,” vertelt Wendy.

Dat lijkt me moeilijk, tenzij de inbreker geen broek aanhad. Dan had ze veel meer grip op het slurfje gehad.Ik hoop hoe dan ook, dat ze er flink hard in geknepen heeft.En de inbreker? Die voelt zich nu flink in het kruis getast.