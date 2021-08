Addertje onder het gras: agenten stuiten op slang bij huiszoeking verdachte

Als een verdacht persoon voorlopig vastzit bij het politiebureau, wat gebeurt er dan met hun huisdier? Utrechtse agenten kwamen maandag voor die vraag te staan tijdens een huiszoeking. Het huisdier een kwestie was een enigszins bijzondere: een slang.De agenten doorzochten gisteren de woning van een aangehouden verdachte, van wie nog niet duidelijk is hoe lang hij of zij nog vastzit. In overleg met de verdachte moest er dan ook onderdak geregeld worden voor de slang.De Dierenambulance kwam het dier uiteindelijk ophalen. Een van de agenten nam vast een voorschotje op het werk van de dierverzorgers en haalde de slang uit zijn terrarium. "Erg stoer", zo vonden zijn collega's.