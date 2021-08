Lautje weer zichtbaar: brandweer grijpt in vanwege gevaarlijke situatie

Het standbeeld van Laurens Janszoon Coster is weer zichtbaar op de Grote Markt in Haarlem. Kunstenaars hadden het beeld vorige week ingepakt, maar dat bleek achteraf gezien een gevaarlijke situatie op te leveren.



Door de harde wind van gisteren raakte een deel van het zeil los. Hierdoor ontstond er gevaar voor de omgeving, waarvoor zelfs de brandweer werd gealarmeerd. Uiteindelijk hebben zij het tijdelijke kunstwerk met behulp van een ladderwagen verwijderd.



Eigenlijk was het de bedoeling dat het beeld nog twee weken verstopt zou blijven. Daarna zou het 'onthuld' worden, om zo reclame te maken voor een nieuw cultureel evenement.



Hoewel de komst van dat evenement in eerste instantie geheim moest blijven, werd al snel duidelijk dat het ging om Boring Festival. Dat festival voor 'progressieve kunst' wordt begin volgend jaar gehouden in Haarlem.



De gemeente Haarlem werkte overigens mee aan de actie van de kunstenaars.

