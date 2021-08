Euthanasie Nieuw-Zeelandse alpaca zorgt in Engeland voor grote verontwaardiging

De geplande euthanasie van een met tuberculose besmette alpaca zorgt in Engeland voor grote verontwaardiging. Tientallen demonstranten gingen gisteren de straat op om te protesteren tegen de dood van de alpaca en droegen spandoeken met teksten als 'gerechtigheid voor Geronimo'. Zelfs de Britse premier – en zijn vader – bemoeien zich inmiddels met de zaak.



Alpaca Geronimo heeft twee keer positief getest voor de besmettelijke ziekte tuberculose en moet daarom van het Britse ministerie van Milieu afgemaakt worden.



Eigenaresse Helen Macdonald, die de alpaca vanuit Nieuw-Zeeland naar Engeland haalde, is het niet eens met de beslissing. Ze stapte naar het Britse hooggerechtshof, maar ook dat kon de alpaca niet redden. Er is volgens Britse media inmiddels een arrestatiebevel voor de alpaca en Geronimo moet worden afgemaakt.



Meer dan 100.000 mensen hebben inmiddels al een online petitie ondertekend om de alpaca te redden en gisteren demonstreerden tientallen demonstranten voor het parlementsgebouw in Londen.



Zelfs premier Boris Johnson is inmiddels betrokken bij de zaak. "Het feit blijft dat Geronimo helaas twee keer positief heeft getest voor tuberculose, met behulp van een zeer betrouwbare en gevalideerde test", zegt een woordvoerder van de premier. "Het ministerie van Milieu heeft zich zeer uitvoerig over deze zaak gebogen."



Macdonald, die bij een dierenartsenpraktijk werkt, vermoedt echter dat de tests onterecht positief zijn. "Ik ga ze niet helpen om een dier te doden dat niet gedood hoeft te worden", zegt ze over de plannen die de overheid heeft met Geronimo. "Dit dier wordt onrecht aangedaan. Wij krijgen vanuit de hele maatschappij steun om de alpaca te redden."



Opmerkelijk genoeg steunt ook de vader van premier Boris Johnson de actie van Macdonald: ook hij wil dat de alpaca gered wordt. "Wat mij betreft is het noodzakelijk dat er uitstel van executie komt", vertelde Stanley Johnson afgelopen weekend.



De inmiddels zes jaar oude alpaca kwam enkele jaren geleden vanuit Nieuw-Zeeland naar Engeland. "Als het dier inderdaad ziek was geweest, had het nooit zo lang overleefd", stelt Johnson. Hij pleit er daarom voor dat het dier nog één laatste kans krijgt en opnieuw getest wordt op tuberculose.

