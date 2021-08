5 maanden oude baby overleden na aanval door Australische ekster

Bij een aanval door een Australische ekster in de stad Brisbane is een 5 maanden oude baby om het leven gekomen.



De vogel stortte zich in een stadspark op de moeder van het kind. Die struikelde, waarbij het meisje, Mia geheten, uit haar armen viel. Het kindje raakte daarbij zwaargewond. Zij werd met spoed naar een ziekenhuis vervoerd, waar zij aan haar verwondingen bezweek.



Een ambulancemedewerker die naar de plek van het incident werd geroepen, noemt het een 'zeer emotionele gebeurtenis', die zelfs voor verplegend personeel 'ongelooflijk zeldzaam en tragisch is'.



Familie en vrienden zijn een online-inzamelingsactie voor de ouders van Mia gestart om geld bijeen te halen voor de uitvaart van het meisje. Tot nu toe is al 12.000 Australische dollar opgehaald, wat omgerekend zo'n 7500 euro is.



Australische eksters, ook wel zwartrugfluitvogels genoemd, zijn met hun 40 centimeter veel groter dan hun Europese naamgenoten. Ze hebben een sterke territoriumdrift, vooral in het broedseizoen, die zich uit in aanvallen op iedereen die te dichtbij komt. Vorig jaar werden alleen al in de staat Queensland, waarin Brisbane ligt, meer dan 1200 aanvallen door eksters gemeld.

